Про те, що дугін опинився у лікарні, зранку 21 серпня повідомили російські ЗМІ. Що саме трапилося з так званим "філософом" невідомо.

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Що відомо про ДТП з донькою дугіна

Увечері на Можайському шосе у Підмосков'ї вибухнув Land Cruiser Prado, який належить доньці натхненника путіна дарьї дугіній. Це сталося прямо посеред руху. Водій та дівчина загинули на місці події. Ділянку шосе неподалік селища Великі Вязьоми одразу перекрили.

Відомо, що дарья поверталася з фестивалю "Традиція". Її батько повинен був їхати в тій самій автівці, але в останній момент сів в іншу.

російські правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про умисне вбивство. Вони стверджують, що в автомобілі була закладена вибухівка. Журналіст Андрій Цаплієнко не виключає, що це був замах на дугіна, адже саме він мав їхати в цьому авто.

До речі, проросійські бойовики з квазіреспубліки на Донбасі вже знайшли у цій справі "київський слід".

Коротко про дугіна та його доньку

російського пропагандиста у західних ЗМІ називають "головним ідеологом" та "мозком путіна". Він просуває ідею неоєвразійства. На ній і базується повномасштабне вторгнення росії в Україну.

дугін просуває тези про, що без України росія не буде імперією, а територія росії, мовляв, простягається від Владивостока до Гібралтара.

дарья дугіна продовжувала цинічну батьківську справу – вона читала лекції та пропагувала "рускій мір". У липні дівчина потрапила під санкції Заходу, які запровадили проти оточення путіна.

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