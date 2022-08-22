Відповідну інформацію оприлюднили на сторінках захисників Маріуполя у соціальних мережах. Конференція запланована на 16 годину 22 серпня.
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Захисники "Азовсталі" дають пресконференцію
Про жахливі злочини окупантів, які бачили на власні очі та відчували на собі в полоні, сьогодні на брифінгу розкажуть азовці, що повернулися на підконтрольну Україні територію внаслідок обміну військовополоненими,
– анонсували захисники Маріуполя.
Також захисники "Азовсталі" зроблять заяву щодо судилища над захисниками Маріуполя. За пресконференції говорять:
- Владислав Жайворонок з позивним "Вікіпедія" – захисник Маріуполя, який перебував у полоні окупантів і був важко пораненим;
- а також "Манго" та "Вишня".
Пресконференція оборонців "Азовсталі" та заява військових щодо судилища над захисниками Маріуполя: дивіться відео
Встромляли голки в рани, катували водою, – "Вікіпедія" про полон і псевдолікування
Владислав Жайворонок виконував бойові завдання з 24 лютого й до ночі, коли вирішили евакуювати захисників "Азовсталі". Тоді "Вікіпедія" був важко поранений.
Після евакуації він 1,5 місяці був у лікарні номер 15 в Донецьку. Він розповів, що росія використовує всі можливі засоби тиску на українських військових.
"росія не шукає правди, а вирішує, що буде правдою. Під цю "правду" починає підтягувати те, що вона видає як факти. У нашому випадку росії був необхідних факт, що нас якось лікували. Але фактично це не було лікування. Це було збереження життя. Щоб ми дожили до моменту, коли нас обміняють", – розповів "Вікіпедія".
Владислав Жайворонок розповів, як росія тиснула на бійців:
- насамперед психологічно – не було зв'язку з рідними чи навколишнім світом, бійцям постійно говорили, що нібито вони "нікому не потрібні та програють" у війні;
- допити були ще до того, як бійцю дали антибіотики після ампутації кінцівки.