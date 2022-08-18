Зараз "Орест" перебуває на тимчасово окупованій території. Про розмову з братом 24 каналу розповіла його сестра Дар'я Юрченко. Вона зізналась, що після трагедії в Оленівці не знаходила собі місця.
До теми "Азовсталь" – місце мого життя і смерті: захисник Маріуполя виклав потужні фото на розвалах
Дзвінок від Діми
2 серпня до Дар'ї подзвонив російський номер. Спочатку дівчина подумала, що це знову "доброзичливі" громадяни держави-агресорки. Однак по інший бік слухавки почула рідний голос: "Алло, це Діма".
І я така: "що?". Він ще раз "це Діма"… Я була в шоці. Питаю "Дімочка, як ти, де ти, ти живий-здоровий?"
– пригадує сестра.
Дмитро розповів, що здоровий. Сказав, що зараз перебуває в Донецьку. Коли він говорив, поруч був "слідчий". Йому дозволили подзвонити.
Найперше Дар'я сказала брату, що сім'я дуже любить його та чекає вдома.
Дмитро з сім'єю до повномасштабної війни / Фото з особистого архіву
Не стримували сліз
За словами дівчини, розмова була швидкою. Такою ж, як і раніше, коли Дмитру дозволили подзвонити вперше, – кілька секунд.
Ми з ним говоримо. Я кажу, що дуже люблю його. Він каже, що теж і починає плакати. Я також розплакалась,
– зізнається Дар'я.
Вона додає, що це один з найжахливіших моментів війни. Говорить, що Діма дуже сильний, тож це було важко. Далі хлопець сказав, що має мало часу на розмову і обіцяв подзвонити мамі.
"Я була вся в сльозах. Це було дуже неочікувано. Навіть не знала, чи зла, чи стурбована. Одразу подзвонила рідним", – розповіла Дар'я.
Потім Дімі таки вдалось зателефонувати мамі. Дар'я наголошує, що мама була неймовірно щаслива почути голос сина.
Хто такий Дмитро Козацький
- Це голова пресслужби полку захисників Маріуполя (позивний Орест).
- Дмитро – автор кадрів поранених бійців у польовому шпиталі на заводі "Азовсталь", які облетіли весь світ. Через це Дмитра "Ореста" Козацького називають "очима Азовсталі".
- Він народився в місті Малин Житомирської області. Хлопцю 26 років. У 2014 був учасником Революції гідности.
- У 2015 році вступив до лав Національної гвардії України, а згодом перейшов до полку захисників Маріуполя.
Дивіться також – "АЗОВ – СТАЛЬ": захисник Маріуполя показав потужні фото на розвалах