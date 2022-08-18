Зараз "Орест" перебуває на тимчасово окупованій території. Про розмову з братом 24 каналу розповіла його сестра Дар'я Юрченко. Вона зізналась, що після трагедії в Оленівці не знаходила собі місця.

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Дзвінок від Діми

2 серпня до Дар'ї подзвонив російський номер. Спочатку дівчина подумала, що це знову "доброзичливі" громадяни держави-агресорки. Однак по інший бік слухавки почула рідний голос: "Алло, це Діма".

І я така: "що?". Він ще раз "це Діма"… Я була в шоці. Питаю "Дімочка, як ти, де ти, ти живий-здоровий?"

– пригадує сестра.

Дмитро розповів, що здоровий. Сказав, що зараз перебуває в Донецьку. Коли він говорив, поруч був "слідчий". Йому дозволили подзвонити.

Найперше Дар'я сказала брату, що сім'я дуже любить його та чекає вдома.



Дмитро з сім'єю до повномасштабної війни / Фото з особистого архіву

Не стримували сліз

За словами дівчини, розмова була швидкою. Такою ж, як і раніше, коли Дмитру дозволили подзвонити вперше, – кілька секунд.

Ми з ним говоримо. Я кажу, що дуже люблю його. Він каже, що теж і починає плакати. Я також розплакалась,

– зізнається Дар'я.

Вона додає, що це один з найжахливіших моментів війни. Говорить, що Діма дуже сильний, тож це було важко. Далі хлопець сказав, що має мало часу на розмову і обіцяв подзвонити мамі.

"Я була вся в сльозах. Це було дуже неочікувано. Навіть не знала, чи зла, чи стурбована. Одразу подзвонила рідним", – розповіла Дар'я.

Потім Дімі таки вдалось зателефонувати мамі. Дар'я наголошує, що мама була неймовірно щаслива почути голос сина.

Хто такий Дмитро Козацький

Це голова пресслужби полку захисників Маріуполя (позивний Орест).

Дмитро – автор кадрів поранених бійців у польовому шпиталі на заводі "Азовсталь", які облетіли весь світ. Через це Дмитра "Ореста" Козацького називають "очима Азовсталі".

Він народився в місті Малин Житомирської області. Хлопцю 26 років. У 2014 був учасником Революції гідности.

У 2015 році вступив до лав Національної гвардії України, а згодом перейшов до полку захисників Маріуполя.

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