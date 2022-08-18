В настоящее время "Орест" находится на временно оккупированной территории. О разговоре с братом 24 каналу рассказала его сестра Дарья Юрченко. Она призналась, что после трагедии в Еленовке не находила себе места.

К теме "Азовсталь" – место моей жизни и смерти: защитник Мариуполя выложил мощные фото на развалинах

Звонок от Димы

2 августа Дарье позвонил российский номер. Сначала девушка подумала, что это снова "доброжелательные" граждане государства-агрессора. Однако по ту сторону трубки услышала родной голос: "Алло, это Дима".

И я такая: "что?". Он еще раз "это Дима"... Я была в шоке. Спрашиваю "Димочка, как ты, где ты, ты жив-здоров?"

– вспоминает сестра.

Дмитрий рассказал, что здоров. Сказал, что сейчас находится в Донецке. Когда он говорил, рядом был "следователь". Ему разрешили позвонить.

Прежде всего Дарья сказала брату, что семья очень любит его и ждет дома.



Дмитрий с семьей до полномасштабной войны / Фото из личного архива

Не сдерживали слез

По словам девушки, разговор был быстрым. Таким же, как и раньше, когда Дмитрию разрешили позвонить впервые, – несколько секунд.

Мы с ним разговариваем. Я говорю, что очень люблю его. Он говорит, что тоже и начинает плакать. Я тоже расплакалась,

– признается Дарья.

Она добавляет, что это один из самых ужасных моментов войны. Говорит, что Дима очень сильный, так что это было тяжело. Далее парень сказал, что у него мало времени на разговор и обещал позвонить маме.

"Я была вся в слезах. Это было очень неожиданно. Даже не знала, злая ли я или обеспокоенная. Сразу позвонила родным", – рассказала Дарья.

Потом Диме удалось позвонить маме. Дарья подчеркивает, что мама была невероятно счастлива услышать голос сына.

Кто такой Дмитрий Казацкий

Это глава пресс-службы полка защитников Мариуполя (позывной Орест).

Дмитрий – автор кадров раненых бойцов в полевом госпитале на заводе "Азовсталь", облетивших весь мир. Поэтому Дмитрия "Ореста" Казацкого называют "глазами Азовстали".

Он родился в городе Малин Житомирской области. Парню 26 лет. В 2014 году был участником Революции достоинства.

В 2015 году вступил в ряды Национальной гвардии Украины, а затем перешел в полк защитников Мариуполя.

Смотрите также – "АЗОВ – СТАЛЬ": защитник Мариуполя показал мощные фото на развалинах