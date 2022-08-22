Соответствующую информацию обнародовали на страницах защитников Мариуполя в социальных сетях. Конференция запланирована на 16 часов 22 августа.

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Защитники "Азовстали" дают пресс-конференцию

Об ужасных преступлениях оккупантов, которые видели своими глазами и испытывали на себе в плену, сегодня на брифинге расскажут азовцы, вернувшиеся на подконтрольную Украине территорию в результате обмена военнопленными,

– анонсировали защитники Мариуполя.

Также защитники "Азовстали" сделают заявление о судилище над защитниками Мариуполя. На пресс-конференции говорят:

Владислав Жаворонок с позывным "Википедия" – защитник Мариуполя, который находился в плену оккупантов и был тяжело ранен;

а также "Манго" и "Вишня".

Владислав Жаворонок выполнял боевые задания с 24 февраля и до ночи, решили эвакуировать защитников "Азовстали". Тогда "Википедия" был тяжело ранен и 1,5 месяца был в больнице номер 15 в Донецке. Он рассказал, что россия использует все возможные средства давления на украинских военных.

Прессконференция защитников "Азовстали" и заявление военных по поводу судилища над защитниками Мариуполя: смотрите видео