Соответствующую информацию военнослужащий рассказал во время пресс-конференции 22 августа. В ней приняли участие три освобожденных бойца – "Википедия", "Манго" и "Вишня".
Заметьте Освобожденные из плена защитники "Азовстали" дают пресс-конференцию: онлайн-трансляция
Боец "Азостали" рассказал об обвинении украинки в убийстве дугиной
Владислав Майструк спросил бойцов "Азовстали" об обвинении украинки в убийстве дарьи дугиной. В частности, по поводу тезиса российского фсб о том, что якобы "исполнительницей" покушения является сотрудница Нацгвардии Украины Наталья Шабан.
Майструк спросил, знакомы ли бойцы с Натальей или ее дочерью Софией. На этот вопрос ответил Владислав Жаворонок с позывным "Википедия". Он сказал, что эта новость показалась ему смешной.
На мой взгляд, это фсб недорабатывает те средства, которые получает в качестве зарплаты. Этот фейк очень смешно выглядит,
– объяснил защитник Мариуполя.
Он также добавил, что лично не знает этой девушки, а также бумаги страны-агрессора – это документы человека, который не является военнослужащим полка Дениса Прокопенко. Ведь:
- форма одежды защитников Мариуполя – мультикам. Более того, все фото на документах бойцы именно в этой форме. Женщина же на фото в форме Нацгвардии;
- в ее служебном удостоверении написано, что она боец Нацгвардии воинской части 3057. К ней относятся защитники Мариуполя, однако не все из части 3057 служат в полку Дениса Прокопенко.