Соответствующую информацию военнослужащий рассказал во время пресс-конференции 22 августа. В ней приняли участие три освобожденных бойца – "Википедия", "Манго" и "Вишня".

Заметьте Освобожденные из плена защитники "Азовстали" дают пресс-конференцию: онлайн-трансляция

Боец "Азостали" рассказал об обвинении украинки в убийстве дугиной

Владислав Майструк спросил бойцов "Азовстали" об обвинении украинки в убийстве дарьи дугиной. В частности, по поводу тезиса российского фсб о том, что якобы "исполнительницей" покушения является сотрудница Нацгвардии Украины Наталья Шабан.

Майструк спросил, знакомы ли бойцы с Натальей или ее дочерью Софией. На этот вопрос ответил Владислав Жаворонок с позывным "Википедия". Он сказал, что эта новость показалась ему смешной.

На мой взгляд, это фсб недорабатывает те средства, которые получает в качестве зарплаты. Этот фейк очень смешно выглядит,

– объяснил защитник Мариуполя.

Он также добавил, что лично не знает этой девушки, а также бумаги страны-агрессора – это документы человека, который не является военнослужащим полка Дениса Прокопенко . Ведь: