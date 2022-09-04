У травні 2022 року захисники "Азовсталі", за наказом вищого військового командування, склали зброю та вийшли з території заводу. Українським захисникам обіцяли дотримання умов Женевської конвенції щодо військовополонених та подальший обмін. Рішення було погоджене спільно з ООН та Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

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Які права мають військовополонені за Женевською конвенцією

За Женевською конвенцією, усі військові Збройних Сил України є комбатантами. Це передбачає, що в разі потрапляння в полон, їм повинні забезпечити усі права військовополонених.

Комбатант – людина, що входить до складу збройних сил воюючої країни та бере участь у воєнних діях.

Полонених повинні забезпечити базовими потребами. Їм повинні надати медичне лікування, повноцінне харчування та належні умови проживання. Також конвенція передбачає заборону експлуатації праці полонених військових, їхнє подальше переслідування чи катування.

Як росія порушує права військовополонених

Росія – країна-терорист, що жалюгідно порушує усі норми міжнародного гуманітарного права та нехтує зобов'язаннями, які накладає на неї Женевська конвенція:

29 липня російська армія вчинила терористичний акт в Оленівці , де утримували захисників "Азовсталі". Унаслідок дій окупантів загинули десятки українських військових, більше сотні отримали поранення.

, де утримували захисників "Азовсталі". Унаслідок дій окупантів загинули росія не допускає до військовополонених представників Міжнародного комітету Червоного Хреста чи інших гуманітарних місій.

Українські захисники, що перебувають у полоні не отримують достатньо їжі та не мають належної медичної допомоги.

Відомі випадки жорстоких катувань, навмисних вбивств та нелюдського поводження з військовополоненими українцями з боку окупантів.

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Основні вимоги петиції Асоціації родин захисників "Азовсталі"

Асоціація родин захисників "Азовсталі" просить підписати петицію щодо питання військовополонених. Петиція передбачає, що Генасамблея ООН повинна розглянути питання створення спеціальної комісії, яка зможе відстежувати дотримання норм міжнародного гуманітарного права щодо військовополонених захисників "Азовсталі".

Обов'язки спеціальної комісії ООН:

встановлення місцеперебування полонених військових;

постійний контроль умов, у яких перебувають захисники;

надання зв'язку з родичами;

контроль належного медичного обслуговування та забезпечення базових потреб.

Зауважте! У межах обміну Україні вже вдалося повернути 144 захисників "Азовсталі". Проте у полоні все ще перебувають понад 2 000 українських військових.

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