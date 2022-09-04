В мае 2022 года защитники "Азовстали" по приказу высшего военного командования сложили оружие и вышли с территории завода. Украинским защитникам обещали соблюдение условий Женевской конвенции по военнопленным и дальнейший обмен. Решение было согласовано совместно с ООН и Международным комитетом Красного Креста.

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Какие права есть у военнопленных по Женевской конвенции

По Женевской конвенции все военные Вооруженных Сил Украины являются комбатантами. Это предполагает, что в случае попадания в плен им должны обеспечить все права военнопленных.

Комбатант – человек, входящий в состав вооруженных сил воюющей страны и участвующий в военных действиях.

Пленных должны обеспечить базовыми потребностями. Им должны предоставить медицинское лечение, полноценное питание и условия проживания. Также конвенция предусматривает запрет эксплуатации труда пленных военных, их дальнейшее преследование или пытки.

Как Россия нарушает права военнопленных

Россия – страна-террорист, которая нарушает все нормы международного гуманитарного права и пренебрегает обязательствами, которые налагает на нее Женевская конвенция:

29 июля российская армия совершила террористический акт в Еленовке , где удерживали защитников "Азовстали". В результате действий оккупантов погибли десятки украинских военных, более сотни получили ранения.

, где удерживали защитников "Азовстали". В результате действий оккупантов погибли россия не допускает к военнопленным представителей Международного комитета Красного Креста или других гуманитарных миссий.

Украинские защитники, находящиеся в плену, не получают достаточно еды и не имеют надлежащей медицинской помощи.

Известны случаи жестоких пыток, умышленных убийств и бесчеловечного обращения с военнопленными украинцами со стороны оккупантов.

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Основные требования петиции Ассоциации семей защитников "Азовстали"

Ассоциация семей защитников "Азовстали" просит подписать петицию относительно вопроса военнопленных. Петиция предусматривает, что Генассамблея ООН должна рассмотреть вопрос создания специальной комиссии, которая сможет отслеживать соблюдение норм международного гуманитарного права в отношении военнопленных защитников "Азовстали".

Обязанности специальной комиссии ООН:

установление местопребывания пленных военных;

постоянный контроль условий, в которых находятся защитники;

предоставление связи с родственниками;

контроль надлежащего медицинского обслуживания и базовых потребностей.

Заметьте! В рамках обмена Украине уже удалось вернуть 144 защитника "Азовстали". Однако в плену все еще находятся более 2 000 украинских военных.

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