У першу чергу був сильний психологічний тиск, – "Вікіпедія"
Про це під час пресконференції розповів захисник "Азовсталі" Владислав Жайворонок, який повернувся з полону. Він виконував бойові завдання з 24 лютого й до ночі, коли було прийнято рішення про евакуацію з "Азовсталі".
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Владислав, позивний якого "Вікіпедія", був важкопоранений перед евакуацією і півтора місяця перебував у Донецьку в 15 лікарні. Військовий наголосив, що росія не шукає правду, а вирішує, що нею буде "та під цю правду починає підтягувати те, що вона видає як факти".
У конкретно нашому випадку, що стосується лікування, то росії необхідний був факт, що нас лікують. Але фактично це не було лікування, а збереження життя. Щоб ми дожили до моменту, коли нас, можливо, обміняють,
– сказав "Вікіпедія".
Захисник "Азовсталі" розповів, що в першу чергу був дуже сильний психологічний тиск. За його словами, росія не давала ніякого доступу до зв'язку з рідними та навколишнім світом.
Психологічний тиск обґрунтовувався тим, що "ви нікому не потрібні, ви програєте у цій війні та взагалі нема куди вам дзвонити й це вам не треба". Це вже порушення міжнародних конвенцій,
– сказав Владислав Жайворонок.
Оборонець "Азовсталі" розповів, що на важкопоранених полонених в лікарні з перших днів чинили моральний тиск і допити. Зокрема, "Вікіпедія" зазначив, що його допитували ще до того, як він почав отримувати антибіотики й після ампутації кінцівки.
"Вікіпедія" розповів, як катували українських військовополонених. За його словами, комусь встромляли голки в рану, а когось катували водою. Тортури відбувалися під час лікування.
Оборонець Маріуполя розповів, що деякі важкопоранені були не в лікарні, а в колонії в окупованій Оленівці, де росія скоїла теракт.
Через це ми можемо тільки здогадуватися, які там тортури були для тих, кого вони вважали достатньо здоровими для цього. І фактично це видно на відео з хлопцями, які вони публікують. Я знаю особисто багатьох з цих відео. І я бачу по них, наскільки для них там важко та які нелюдські умови вони там витримують,
– резюмував "Вікіпедія".
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