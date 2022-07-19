Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомили, що відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових.

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У відомстві зазначили, що операція проводилась за співпраці уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та силових структур України відповідно до норм Женевської конвенції.

Скільки Україна повернула тіл загиблих воїнів

У Міністерстві реінтеграції 12 липня інформували, що в межах чергового обміну вдалося повернути ще 30 тіл загиблих військовослужбовців.

Повідомлялося, що Україна вже отримала понад 400 тіл військовослужбовців у межах обмінів з росією, переважно – загиблих на "Азовсталі". Більшість тіл вже опізнали.

Перші тіла загиблих захисників "Азовсталі" Україна отримала на початку червня. На лінії фронту в Запорізькій області 2 червня відбувся обмін у кількості 160 на 160.

14 червня стало відомо, що українській стороні вдалося повернути тіла ще 64 загиблих захисників "Азовсталі".

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28 червня у Міністерстві реінтеграції повідомляли про черговий обмін, в рамках якого вдалося забрали 46 тіл загиблих захисників. Серед них 21 захисник "Азовсталі", 11 – оборонці Маріуполя, 14 – бійці із селища міського типу Старий Крим Маріупольської міської громади.

Міністерка реінтеграції Ірина Верещук інформувала, що станом на 30 червня вдалося повернути 300 тіл загиблих героїв.

Як відомо, у середині червня українські воїни отримали наказав припинити оборону Маріуполя і зберегти життя. Після цього наших воїнів і тіла загиблих військових вивезли на окуповані території та мають обміняти на російських полонених.

Відомо, що 29 червня змогла повернути на батьківщину 144 своїх воїнів. Це був один з найбільших обмінів полонених з початку повномасштабного російського вторгнення.

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