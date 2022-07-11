ЗСУ інформували про дві тисячі зниклих військових

Про це розповів Олег Котенко, уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Повідомляється, що кол-центр з розшуку зниклих безвісти зареєстрував 7 200 людей.

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Олег Котенко пояснив, що Збройні Сили України інформували про дві тисячі зниклих військових. Однак ці дані не включали зниклих бійців Нацгвардії, Держприкордонслужби, СБУ та інших інституцій.

Він пояснив, що захисники Маріуполя – це Нацгвардія, яка підпорядковується МВС.

Вони (захисник Маріуполя – 24 канал) не вийшли на зв'язок з рідними, коли вони вийшли з "Азовсталі",

– сказав Котенко.

Котенко заявив, що більшість зі зниклих українських військових – живі та перебувають у полоні росії. Омбудсмен заявив, що це стосується 1 батальйону 36 бригади.

"Ми знаємо, що їх вивезли в росію. По-перше, треба зрозуміти, скільки там є людей. Якщо їх більше сотні, то ми розуміємо, що практично весь батальйон – у полоні. Зв'язку із ними все ще немає, тому вони вважаються безвісти зниклими. Рано чи пізно вони потраплять у список на обмін і вони повернуться додому. Ось це той випадок, коли ми точно знаємо, що безвісти зниклі – живі", – резюмував він.

Куди звертатися родичам зниклих безвісти та полонених:

у військову частину;

у військкомат;

гарячі лінії Міноборони;

Об'єднаний центр з пошуку та звільнення полонених;

гаряча лінія МВС;

Червоний Хрест.

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Україна повернула захисників "Азовсталі"

У травні українські військові отримали наказ припинити оборону Маріуполя та зберегти життя. Після цього українських бійців евакуювали на окуповані території, обіцявши обміняти на російських полонених.

Україна лишень 29 червня змогла повернути додому 144 своїх захисників та захисниць, з яких 95 – це оборонці "Азовсталі" та ще 44 – бійці полку під командуванням Дениса Прокопенка.

Ще раніше Україні вдалося повернути частину тіл загиблих воїнів, які захищали Маріуполь.

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