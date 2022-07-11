ВСУ информировали о двух тысячах пропавших военных

Об этом рассказал Олег Котенко, уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Сообщается, что колл-центр по розыску пропавших без вести зарегистрировал 7 200 человек.

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Олег Котенко объяснил, что Вооруженные силы Украины информировали о двух тысячах пропавших военных. Однако эти данные не включали пропавших бойцов Нацгвардии, Госпогранслужбы, СБУ и других институций.

Он пояснил, что защитники Мариуполя – это Нацгвардия, которая подчиняется МВД.

Они (защитники Мариуполя – 24 канал) не вышли на связь с родными, когда они вышли с Азовстали,

– сказал Котенко.

Котенко заявил, что большинство пропавших украинских военных – живы и находятся в плену россии. Омбудсмен заявил, что это касается 1 батальона 36 бригады.

"Мы знаем, что их вывезли в россию. Во-первых, нужно понять, сколько там человек. Если их больше сотни, то мы понимаем, что практически весь батальон – в плену. Связи с ними все еще нет, поэтому они считаются без вести пропавшими. Рано или поздно они попадут в список на обмен и вернутся домой. Вот это тот случай, когда мы точно знаем, что без вести пропавшие – живы", – резюмировал он.

Куда обращаться родственникам пропавших без вести и пленных:

в воинскую часть;

в военкомат;

горячие линии Минобороны;

Объединенный центр по поиску и освобождению пленных;

горячая линия МВД;

Красный Крест.

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Украина вернула защитников "Азовстали"

В мае украинские военные получили приказ прекратить оборону Мариуполя и сохранить жизнь. После этого украинских бойцов эвакуировали на оккупированные территории, обещав обменять на российских пленных.

Украина только 29 июня смогла вернуть домой 144 своих защитников и защитниц, из которых 95 – это защитники "Азовстали" и еще 44 – бойца полка под командованием Дениса Прокопенко.

Еще раньше Украине удалось вернуть часть тел погибших воинов, защищавших Мариуполь.

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