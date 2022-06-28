Доказательством тому является то, что состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. В результате нам удалось вернуть тела погибших защитников.

Это не будет за один раз, - глава разведки пояснил, какая ситуация с обменом защитников Мариуполя

Всех похоронят достойно

Всего удалось унести тела 46 погибших в боях украинских воинов.

В Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщили, что операция по возвращению тел погибших украинских военнослужащих состоялась в Запорожской области.

Все 46 тел героических защитников будут похоронены достойно и с почестями. Среди них 21 – защитники "Азовстали".

Также известно, что эту операцию провели в сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Главному управлению разведки, СБУ, Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины и другим силовым структурам нашего государства.

Как проводят обмены пленными

Президент Владимир Зеленский рассказывал , что в процесс обмена пленных Украина привлекает максимальное количество партнеров. Киев делает все, чтобы как можно скорее освободить украинских военных из российского плена. К этому процессу привлекают Международный комитет Красного Креста, ООН и даже несколько государств, оказывающих определенное влияние на россиян. Об условиях содержания пленных и оказывают ли им необходимую помощь информации нет.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказывала, что по информации на 20 июня в российском плену находилось более 1500 наших людей. Мирных украинцев, попавших в руки врага, они содержат как военнопленных. Это нарушает законы и нормы права. Пленных мирных граждан кафиры содержат в разных городах России. Это приводит к проблеме, потому что нет правовых норм для их обмена. Ведь у таких людей нет статуса по гуманитарному международному праву.

В то же время в Украине нахожусь и российские пленные. Их размещают в специальных лагерях для содержания пленных. Министр юстиции Денис Мальский сообщал, что почти все россияне не хотят оставаться в Украине и мечтают пойти на обмен. Российские военнопленные опросили, и те признались, что хотят идти на обмен. Такой ответ дали 99% россиян. Они также рассказывают разные истории о том, что их принудительно "засунули" в вооруженные силы России.

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