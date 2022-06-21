В обмене пленными принимают участие государства, оказывающие влияние на Россию

Такую информацию президент Владимир Зеленский сообщил на брифинге с премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем в Киеве 21 июня. Об этом сообщает 24 канал.

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Украинский лидер заверил, что на политическом уровне наше государство делает все, чтобы освободить украинских защитников из плена. К этому процессу привлекают Международный комитет Красного Креста, ООН и даже несколько государств, оказывающих определенное влияние на россиян.

Очень хочется, чтобы обмен происходил. Чтобы те или иные партнеры, бравшие на себя обязательство помогать с обменом, действительно сдержали свое слово. Мы в это не только верим, но и работаем. Работа проходит на площадке ГУР. Они управляют этим процессом,

– рассказал Зеленский.

Он отметил, что не располагает информацией об условиях содержания украинских пленных и оказываемой им помощи. Ведь многие данные просто нельзя афишировать. По словам главы государства, детали знает только разведка, ведь именно сейчас она занимается вопросом обмена пленными.

Последние новости об обмене пленными

21 июня в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили, что Украина вернула домой тела еще 35 защитников . Теперь их смогут похоронить на родной земле со всеми почестями.

По словам главы ведомства Ирины Верещук, по состоянию на 20 июня в российском плену находятся более 1500 мирных украинцев . Обменять их не могут, поскольку по нормам международного права гражданские не могут быть пленными.

17 июня Зеленский сообщил радостную новость – из российского плена освободили парамедикиню Юлию Паевскую , с позывным "Тайра". Президент не сказал, когда именно спасли волонтер, однако заверил, что она находится в безопасном месте.

Ранее Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными: домой вернулись 5 украинцев

Обратите внимание! Содержание одного российского пленного оккупанта обходится Украине в 3 тысячи гривен в месяц. Эти деньги берут из резервного фонда Госбюджета. В Минюсте заверили, что россияне не бездельничают, а приносят пользу для украинского общества – занимаются деревообработкой.

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