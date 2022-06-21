Участки для российских пленников расположены почти в каждом регионе Украины. Также есть один лагерь, расположенный в западной части страны. Об этом в эфире единого телемарафона рассказал Министр юстиции Украины Денис Малюска.

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Он подчеркнул, что лагерь для военнопленных охраняется. Для пленных кафиров Украина создала надлежащие бытовые условия и организовала медицинское обеспечение.

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Военнопленные работают

Денис Малюска сообщил, что пленные российские военные работают в пользу украинского общества. В частности, занимаются деревообработкой.

Важно, что военнопленные работают. Они не проводят свое бытие, просто глядя в потолок. Они занимаются деревообработкой и приносят пользу для украинского общества.

– рассказал Малыш.

По его словам, если из-за военного состояния доставить военнопленных непосредственно в лагерь для содержания таких лиц невозможно, военнопленные могут временно находиться на участках, образованных в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Кроме того, в участки направляют тех военнопленных, о которых есть информация об их обмене в ближайшее время.

В таких участках военнопленные находятся в отдельных помещениях в исправительных колониях минимального уровня безопасности с общими условиями содержания, среднего и максимального уровня безопасности, а также в СИЗО, но изолированы от других осужденных и людей, взятых под стражу.

Условия содержания как в лагере, так и на участках для содержания военнопленных, правила обращения с этими лицами соответствуют их статусу и базируются на требованиях норм международного гуманитарного права. Мы ведь, в том числе и в вопросе обращения с военнопленными, не можем вести себя как варвары. Потому что мы – страна цивилизованная, мы – часть европейского сообщества,

– подчеркнул Малыш.

Также в Украине надеются, что должное содержание российских пленных побуждает Кремль удерживать в аналогичных условиях наших граждан.

Сколько стоит содержание одного пленника

Ежемесячно Украина тратит примерно 3 тысячи гривен на получение одного пленника. Их содержание финансируется из средств резервного фонда Государственного бюджета Украины.

Украина постепенно возвращает украинцев домой

18 июня был проведен очередной обмен пленными. Удалось вернуть домой 5 гражданских украинцев, попавших в руки врага. Также вернули тело одного погибшего воина.

17 июня Владимир Зеленский сообщил, что из плена удалось освободить парамедикиню Юлию Паевскую с позывным "Тайра" .

13 июня состоялся 11 обмен пленными . Большинство вернувшихся домой – военные.

. Большинство вернувшихся домой – военные. Также недавно удалось уволить главу Шевченковской ОТГ Николаевской области Олега Пилипенко. Он находился во вражеском плену более 2 месяцев – с 10 марта.

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