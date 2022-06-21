Участки для российских пленников расположены почти в каждом регионе Украины. Также есть один лагерь, расположенный в западной части страны. Об этом в эфире единого телемарафона рассказал Министр юстиции Украины Денис Малюска.
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Он подчеркнул, что лагерь для военнопленных охраняется. Для пленных кафиров Украина создала надлежащие бытовые условия и организовала медицинское обеспечение.
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Военнопленные работают
Денис Малюска сообщил, что пленные российские военные работают в пользу украинского общества. В частности, занимаются деревообработкой.
Важно, что военнопленные работают. Они не проводят свое бытие, просто глядя в потолок. Они занимаются деревообработкой и приносят пользу для украинского общества.
– рассказал Малыш.
По его словам, если из-за военного состояния доставить военнопленных непосредственно в лагерь для содержания таких лиц невозможно, военнопленные могут временно находиться на участках, образованных в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.
Кроме того, в участки направляют тех военнопленных, о которых есть информация об их обмене в ближайшее время.
В таких участках военнопленные находятся в отдельных помещениях в исправительных колониях минимального уровня безопасности с общими условиями содержания, среднего и максимального уровня безопасности, а также в СИЗО, но изолированы от других осужденных и людей, взятых под стражу.
Условия содержания как в лагере, так и на участках для содержания военнопленных, правила обращения с этими лицами соответствуют их статусу и базируются на требованиях норм международного гуманитарного права. Мы ведь, в том числе и в вопросе обращения с военнопленными, не можем вести себя как варвары. Потому что мы – страна цивилизованная, мы – часть европейского сообщества,
– подчеркнул Малыш.
Также в Украине надеются, что должное содержание российских пленных побуждает Кремль удерживать в аналогичных условиях наших граждан.
Сколько стоит содержание одного пленника
Ежемесячно Украина тратит примерно 3 тысячи гривен на получение одного пленника. Их содержание финансируется из средств резервного фонда Государственного бюджета Украины.
Украина постепенно возвращает украинцев домой
- 18 июня был проведен очередной обмен пленными. Удалось вернуть домой 5 гражданских украинцев, попавших в руки врага. Также вернули тело одного погибшего воина.
- 17 июня Владимир Зеленский сообщил, что из плена удалось освободить парамедикиню Юлию Паевскую с позывным "Тайра" .
- 13 июня состоялся 11 обмен пленными . Большинство вернувшихся домой – военные.
- Также недавно удалось уволить главу Шевченковской ОТГ Николаевской области Олега Пилипенко. Он находился во вражеском плену более 2 месяцев – с 10 марта.