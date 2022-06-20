Парамедикиня отметила, что за время пребывания в плену она похудела и сейчас ее вес – 50 килограммов. Из-за пережитого она сейчас устала и истощена, но убеждает – скоро восстановится и вернется в строй.
Тайра написала первый пост после освобождения из плена и кратко рассказала о том, что пережила
Парамедикиня Юрия Паевская, более известная как Тайра, опубликовала пост, в котором рассказала о том, в каких условиях она была в русском плену. По ее словам, условия содержания больше напоминали концлагерь.
Источник:фейсбук Юлии Паевской