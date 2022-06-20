Парамедикиня зазначила, що за час перебування у полоні вона схудла і зараз її вага – 50 кілограмів. Через пережите вона зараз втомлена та виснажена, але переконує – скоро відновиться і повернеться у стрій.

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Боляче за тих, хто досі у полоні

Юлія наголосила, що їй боляче за тих, хто досі перебуває у полоні російських окупантів. "Тайра" переконана – потрібно робити все можливе, щоб полонені були захищені міжнародною Конвенцією з прав людини, адже ці права окупанти порушують.

Більше за все мені боляче за долю хлопців і дівчат, що сидять в застінках ворога – коли ти там здається що надії немає, і Україна уже не існує як держава. Необхідно добитись аби всі полонені були захищені міжнародною конвенцією з прав людини, бо коли ми там – ми абсолютно безправні як раби,

– наголосила парамедикиня.

Юлія розповіла, що українські полонені не мають доступу до інформації, зокрема про свою родину. Також окупанти не надають доступу до медичної допомоги. "Тайра" зазначила, що умови утримання в полоні були настільки жахливими, що, за її словами, вона б не здивувалася, якби опинилася в газовій камері.

Парамедикиня підкреслила – необхідно звільнити усіх наших полонених й для цього необхідно розробити систему контролю та алгоритм дій.

Також Юлія висловила подяку всім причетним до її визволення з полону. Своє повернення вона вважає дивом. Зараз "Тайра" перебуває у безпеці під наглядом лікарів.

Визволення парамедикині "Тайри" з полону

Про те, що парамедикиня Юлія Паєвська потрапила в полон стало відомо 16 березня. Згодом волонтерка Оксана Корчинська розповіла, що Юлія тоді виїхала допомогти цивільним, які зазнали поранень під час атак ворога на Маріуполь.

Під час вечірнього звернення 17 червня президент Володимир Зеленський повідомив про те, що "Тайру" вдалося визволити з російського полону . Деталі того, як вдалося повернути парамедикиню, поки що невідомі.

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