Парамедикиня зазначила, що за час перебування у полоні вона схудла і зараз її вага – 50 кілограмів. Через пережите вона зараз втомлена та виснажена, але переконує – скоро відновиться і повернеться у стрій.
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Боляче за тих, хто досі у полоні
Юлія наголосила, що їй боляче за тих, хто досі перебуває у полоні російських окупантів. "Тайра" переконана – потрібно робити все можливе, щоб полонені були захищені міжнародною Конвенцією з прав людини, адже ці права окупанти порушують.
Більше за все мені боляче за долю хлопців і дівчат, що сидять в застінках ворога – коли ти там здається що надії немає, і Україна уже не існує як держава. Необхідно добитись аби всі полонені були захищені міжнародною конвенцією з прав людини, бо коли ми там – ми абсолютно безправні як раби,
– наголосила парамедикиня.
Також Юлія висловила подяку всім причетним до її визволення з полону. Своє повернення вона вважає дивом. Зараз "Тайра" перебуває у безпеці під наглядом лікарів.
Визволення парамедикині "Тайри" з полону
Про те, що парамедикиня Юлія Паєвська потрапила в полон стало відомо 16 березня. Згодом волонтерка Оксана Корчинська розповіла, що Юлія тоді виїхала допомогти цивільним, які зазнали поранень під час атак ворога на Маріуполь.