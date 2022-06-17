"Тайра" уже находится дома. Об этом Владимир Зеленский рассказал во время своей вечерней речи 17 июня.
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Когда именно парамедика освободили из вражеского плена – неизвестно. Зеленский намекнул, что раньше об этом говорить не мог.
Также он добавил, что украинская сторона будет работать над тем, чтобы домой вернулись все украинцы и украинки, которые находятся в плену у российских захватчиков.
Сегодня уже могу сообщить об этом: удалось освободить из плена "Тайру", украинского парамедика Юлию Паевскую. Я благодарен всем, кто работал на этот результат. "Тайра" уже дома. Будем работать и дальше, чтобы забрать всех,
– сказал глава государства.