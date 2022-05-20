На видео Паевская сняла происходящее в городе в начале марта. Видео важное, потому что показывает последствия ударов по Мариуполю.

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Что показывают кадры из нагрудной камеры "Тайры"

На видео парамедик помогает украинским защитникам.

Также есть важные кадры, как берут в плен российских военных. Тогда местные жители спрашивают парамедика и волонтера, будет ли она лечить их ранения. Юлия Паевская соглашается.

Также на видео изображены кадры не для слабонервных. Они показывают ранения людей, кровь и моменты тяжелого спасения.

На кадрах видны даже раненые дети. К сожалению, их не всегда удается спасать, парамедика это пронимает до слез. Ей приходилось закрывать глаза умершему мальчику.

Также кадры подтверждают, что украинская армия – это ответственные и гуманные солдаты. Медицинскую помощь оказывали даже раненым российским солдатам, что показано на видео "Тайры". Она объясняет, что по-другому с ними нельзя, потому что они военнопленные. Местные же на видео признают, что россияне с украинцами такими добрыми не будут.

Запись нагрудной камеры "Тайры": смотрите видео

Подробнее о Юлии Паевской

"Тайра" в течение двух недель в блокадном Мариуполе смогла записать 2,6 гигабайта видео, чтобы показать миру, что происходит в городе во время российского вторжения. На флешке с видео имеется информация о раненых за это время.

К россиянам в плен она попала 16 марта. Паевская до этого восемь лет спасала жизнь военных и мирных жителей на Донбассе.

Ее подразделение сейчас уже знают по всей Украине. Спасала на поле боя наших раненых,

– говорит подруга Елена Монова.

Парамедик Сергей Чорнобривец признал, что Паевская, как настоящий медик, аполитична и просто помогает всем, кто в этом нуждается.

Ситуация в Мариуполе

Российские оккупанты в городе продолжают уничтожать следы своих нечеловеческих военных преступлений. Они вывозят тела погибших, находившихся под завалами Драматического театра в Мариуполе. Здание они разбомбили. Тела людей, нашедших под завалами, вывозят.

При этом российские пропагандисты хотят создать картинку для телевидения и соврать, что наши военные обстреливали город. Поскольку им никто не верит, то пробуют привлечь иностранную прессу. Для этого хотят в течение 18 – 21 мая устроить так называемый пресс-тур в разрушенный Мариуполь. Украинский МИД предупреждал, что это фейк и провокация. А за въезд на оккупированные территории Украины из России предусмотрено наказание.

Также в Мариуполе идет операция по спасению наших защитников, которые сражались в сверхчеловеческих условиях на "Азовстали" и приняли на себя большие силы врага. Ее пока не комментируют ради безопасности ребят. В Генштабе говорят, что гарнизон Мариуполя выполнил поставленную боевую задачу.

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