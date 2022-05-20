На відео Паєвська зняла те, що відбувалось у місті на початку березня. Відео важливе, бо показує наслідки ударів по Маріуполю.

До теми Поранений 8-річний хлопчик, який написав "Маріупольський щоденник", досі у заблокованому місті

Що показують кадри з нагрудної камери "Тайри"

На відео парамедикиня допомагає українським захисникам.

Також є важливі кадри, як беруть у полон російських військових. Тоді місцеві жителі запитують парамедикиню та волонтерку, чи буде вона лікувати їх поранення. Юлія Паєвська погоджується.

Також на відео зображені кадри не для слабодухих. Адже вони показують поранення людей, кров та моменти важкого порятунку.

На кадрах видно навіть поранених діток. На жаль, їх не завжди вдається рятувати, парамедикиню це проймало до сліз. Їй доводилось закривати очі хлопчику, який помер.

Також кадри підтверджують, що українська армія – це відповідальні та гуманні солдати. Адже медичну допомогу надавали навіть пораненим російським солдатам, що показано на відео "Тайри". Вона пояснює, що по-іншому з ними не можна, бо вони військовополонені. Місцеві ж на відео визнають, що росіяни з українцями такі добрі не будуть.

Запис нагрудної камери "Тайри": дивіться відео

Детальніше про Юлію Паєвську

"Тайра" протягом двох тижнів у блокадному Маріуполі змогла записати 2,6 гігабайтів відео, щоб показати світу, що відбувається у місті під час російського вторгнення. На флешці з відео є інформація про поранених за цей час.

До росіян в полон вона потрапила 16 березня. Паєвська до цього вісім років рятувала життя військових та мирних мешканців на Донбасі.

Її підрозділ зараз вже знають по всій Україні. Рятувала на полі бою наших поранених,

– каже подруга Олена Монова.

Парамедик Сергій Чорнобривець визнав, що Паєвська, як справжній медик, аполітична й просто допомагає всім, хто цього потребує.

Ситуація в Маріуполі

Російські окупанти в місті продовжують знищувати сліди своїх нелюдських воєнних злочинів. Вони вивозять тіла загиблих людей, які були під завалами Драматичного театру в Маріуполі. Будівлю вони розбомбили. Тіла людей, які знайшли під завалами, вивозять.

При цьому російські пропагандисти хочуть створити картинку для телебачення і збрехати, що це наші військові обстрілювали місто. оскільки їм ніхто не вірить, то пробують залучити іноземну пресу. Для цього хочуть протягом 18 – 21 травня влаштувати так званий престур у зруйнований Маріуполь. Українське МЗС попереджало, що це фейк і провокація. А за в'їзд на окуповані території України з Росії є покарання.

Також у Маріуполі триває операція з порятунку наших оборонців, які бились у надлюдських умовах в "Азовсталі" й прийняли на себе великі сили ворога. Її поки не коментують заради безпеки хлопців. У Генштабі кажуть, що гарнізон Маріуполя виконав поставлене бойове завдання.

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