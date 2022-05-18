Міністерство закордонних справ України вирішило нагадати для всіх журналістів, що в'їзд на окуповані території зі сторони Росіє є незаконним. Про це розповів речник українського відомства Олег Ніколенко.

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Нагадуємо всім ЗМІ, що в'їзд на окуповані території України з Росії є незаконним. Порушники несуть відповідальність згідно із законодавством України,

– пояснив Ніколенко.

За його словами, порушникам загрожує заборона на в'їзд в Україну. Також вони можуть за таке втратити акредитації своїх представництв в Україні.

Росіяни хочуть залучити іноземні ЗМІ до створення своїх фейків

Головне управління розвідки Міністерства оборони України знає все про підступні плани ворога. Їх оперативно виявляють і оприлюднюють, щоб попередити заздалегідь. От і тепер повідомляли, що росіяни почали шукати подібних до себе пропагандистів серед іноземних ЗМІ. Адже після довгих років брехні та маніпуляцій їм ніхто не вірить у світі. Населення Росії це не стосується, на жаль.

Також Сили оборони Запорізького краю повідомляли, що цього разу Росія хоче цинічно звинуватити Україну в руйнуваннях Маріуполя. З 18 до 21 травня росіяни планують показати представникам світових ЗМІ знищені райони Маріуполя та звинуватити саме Україну в руйнуванні міста та масових вбивствах мирних мешканців. Для такої демонстрації брехні росіяни вже завезли в Маріуполь уламки українських боєприпасів, які зібрали зі всіх окупованих районів Донецької області.

Стало відомо й те, що російські окупанти вже активно проводять зйомку відео, які мали б стати "доказом" того, що ЗСУ обстрілювали місто. Біля 33-ої школи у Маріуполі росіяни встановили "блокпост ЗСУ". Раніше на Луганщині їм вдалося вкрасти багато комплектів форми наших героїв, то ж тепер вони хочуть використати її у своїх брехливих роликах. Також залучають населення з тимчасово окупованих територій як так званих свідків.

Лещенко наводить факти, щоб не піддаватися на фейки росіян: дивіться відео