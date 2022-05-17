Російські окупанти готуються знімати постановочні шоу у знищеному Маріуполі. Рашисти вірять в те, що їм вдасться обманути увесь світ та заявити про непричетність до шалених бомбардувань та обстрілів міста.

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Пропагандистські плани російських окупантів

Росіяни вже активно проводять зйомку відео, які мали б стати "доказом" того, що ЗСУ обстрілювали місто та вбивали мирне населення. Поки рашисти готуються привезти в Маріуполь іноземних журналістів, тривають активні репетиції постановочної брехні.

Як стало відомо, біля 33-ої школи у Маріуполі російські окупанти встановили "блокпост ЗСУ". Раніше на Луганщині їм вдалося вкрасти багато комплектів форми наших героїв, і тепер вони намір використати її у своїх брехливих роликах.

Також поруч зі школою рашисти проводять перепоховання тіл українців, яких вони цинічно вбили, активно працює техніка та "бригади зачистки".

Місцеві мешканці попереджають, що для провокацій рашисти можуть атакувати мирне населення, об'єктиви російських пропагандистів готові фіксувати "докази злочинів" ЗСУ.

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Стало відомо, що російські окупанти вбили вже майже 100 людей, майже 500 отримали поранення внаслідок обстрілів. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що йдеться про цивільних, мирних громадян.

Українським героям вдалося збити ворожий безпілотник над Дніпропетровщиною. Ворог намагався провести повітряну розвідку, але знову зазнав невдачі.

Російські окупанти на Херсонщині вирішили влаштувати собі "курорт". Рашисти вимагають від підприємців відкривати бази, готелі та магазини, ті під дулами автоматів змушені виконувати вимоги ворожих солдатів.

Російські пропагандисти нарешті допетрали, що їм ніхто не вірить, тому хочуть використати для своїх злочинних цілей іноземні ЗМІ. Вони хочуть влаштувати їм тур окупованими містами та переконати в тому, що в усіх злочинах, які накоїли рашисти, винні ЗСУ.

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