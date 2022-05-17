Российские оккупанты готовятся снимать постановочные шоу в уничтоженном Мариуполе. Рашисты верят в то, что им удастся обмануть весь мир и заявить о непричастности к безумным бомбардировкам и обстрелам города.
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Пропагандистские планы российских оккупантов
Россияне уже активно проводят съемку видео, которые должны стать "доказательством" того, что ВСУ обстреливали город и убивали мирное население. Пока рашисты готовятся привезти в Мариуполь иностранных журналистов, продолжаются активные репетиции постановочной лжи.
Как стало известно, около 33-й школы в Мариуполе российские оккупанты установили "блокпост ВСУ". Ранее в Луганской области им удалось украсть много комплектов формы наших героев, и теперь они намерены использовать ее в своих лживых роликах.
Также рядом со школой рашисты проводят перезахоронение тел украинцев, которых они цинично убили, активно работает техника и "бригады зачистки".
Местные жители предупреждают, что для провокаций рашисты могут атаковать мирное население, объективы российских пропагандистов готовы фиксировать доказательства преступлений ВСУ.
Война России против Украины: коротко о последних новостях
- Стало известно, что российские оккупанты убили уже почти 100 человек, почти 500 получили ранения в результате обстрелов. Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что речь идет о гражданских, мирных гражданах.
- Украинским героям удалось сбить вражеский беспилотник над Днепропетровщиной. Враг пытался провести воздушную разведку, но снова потерпел неудачу.
- Российские оккупанты в Херсонской области решили устроить себе "курорт". Рашисты требуют от предпринимателей открывать базы, гостиницы и магазины, те под дулами автоматов вынуждены выполнять требования вражеских солдат.
- Российские пропагандисты наконец осознали, что им никто не верит, поэтому хотят использовать для своих преступных целей иностранные СМИ. Они хотят устроить им тур по оккупированным городам и убедить в том, что во всех преступлениях, которые совершили рашисты, виновны ВСУ.
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