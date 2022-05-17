Российские оккупанты готовятся снимать постановочные шоу в уничтоженном Мариуполе. Рашисты верят в то, что им удастся обмануть весь мир и заявить о непричастности к безумным бомбардировкам и обстрелам города.

Читайте также О ядерной угрозе, ленд-лизе и безграничной любви к Украине: финальное интервью Кристины Квин

Пропагандистские планы российских оккупантов

Россияне уже активно проводят съемку видео, которые должны стать "доказательством" того, что ВСУ обстреливали город и убивали мирное население. Пока рашисты готовятся привезти в Мариуполь иностранных журналистов, продолжаются активные репетиции постановочной лжи.

Как стало известно, около 33-й школы в Мариуполе российские оккупанты установили "блокпост ВСУ". Ранее в Луганской области им удалось украсть много комплектов формы наших героев, и теперь они намерены использовать ее в своих лживых роликах.

Также рядом со школой рашисты проводят перезахоронение тел украинцев, которых они цинично убили, активно работает техника и "бригады зачистки".

Местные жители предупреждают, что для провокаций рашисты могут атаковать мирное население, объективы российских пропагандистов готовы фиксировать доказательства преступлений ВСУ.

Война России против Украины: коротко о последних новостях

Стало известно, что российские оккупанты убили уже почти 100 человек, почти 500 получили ранения в результате обстрелов. Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что речь идет о гражданских, мирных гражданах.

Украинским героям удалось сбить вражеский беспилотник над Днепропетровщиной. Враг пытался провести воздушную разведку, но снова потерпел неудачу.

Российские оккупанты в Херсонской области решили устроить себе "курорт". Рашисты требуют от предпринимателей открывать базы, гостиницы и магазины, те под дулами автоматов вынуждены выполнять требования вражеских солдат.

Российские пропагандисты наконец осознали, что им никто не верит, поэтому хотят использовать для своих преступных целей иностранные СМИ. Они хотят устроить им тур по оккупированным городам и убедить в том, что во всех преступлениях, которые совершили рашисты, виновны ВСУ.

Смотрите также – назвали 2 направления, на которых сконцентрировался Путин: видео