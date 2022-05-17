Как сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, российские оккупанты в Херсонской области решили устроить себе туристический сезон. Рашисты решили воспользоваться последней в их жизни возможностью отдохнуть на море за пределами России.
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"Курорт" для российских оккупантов
Стало известно, что базы отдыха и санатории во временно оккупированном Крыму переполнены ранеными российскими оккупантами, которым чудом удалось выжить после встречи с украинскими героями. Поэтому рашисты, которые до сих пор находятся в Украине, в частности на Херсонщине, решили устроить себе "отдых" здесь.
Рашисты силой заставляют предпринимателей открывать базы отдыха, кафе и магазины. Также они требуют создать "безопасные и комфортные" условия для россиян.
Одним из основных мест отдыха рашистов стала Арабатская Стрелка, граничащая с Крымом. Враг использует ее как базу нападения на Украину, поэтому насладиться спокойствием здесь рашисты не смогут, ведь будут постоянно слышать гул истребителей, вертолетов и ракет.
Также стало известно о том, что экологическая ситуация в акватории Азовского моря резко ухудшается. Тревогу вызывает и то, что рашисты совсем не собираются реагировать на ситуацию.
Оккупированные территории: последние события
- В Мелитополе партизаны продолжают активное сопротивление и уничтожение российских оккупантов. Стало известно, что подпольному сопротивлению удалось уничтожить двух россиян высокого ранга, сами же оккупанты пытаются умалчивать эту историю.
- Российские оккупанты украли много зерна из хранилищ украинских фермеров. Рашисты уже даже начали торговать краденым. Также новости о продовольственном кризисе из-за войны России против Украины начали раздаваться все громче. ООН даже просит ослабить некоторые санкции против России, чтобы оккупанты разблокировали наши порты и дали возможность экспортировать зерно.
- Враг хочет завезти в оккупированные города иностранных журналистов и сообщить, что все зверства совершили ВСУ. Украина сообщила всем о провокации и просит не участвовать в преступлениях россиян.
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