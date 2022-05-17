Как сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, российские оккупанты в Херсонской области решили устроить себе туристический сезон. Рашисты решили воспользоваться последней в их жизни возможностью отдохнуть на море за пределами России.

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"Курорт" для российских оккупантов

Стало известно, что базы отдыха и санатории во временно оккупированном Крыму переполнены ранеными российскими оккупантами, которым чудом удалось выжить после встречи с украинскими героями. Поэтому рашисты, которые до сих пор находятся в Украине, в частности на Херсонщине, решили устроить себе "отдых" здесь.

Рашисты силой заставляют предпринимателей открывать базы отдыха, кафе и магазины. Также они требуют создать "безопасные и комфортные" условия для россиян.

Одним из основных мест отдыха рашистов стала Арабатская Стрелка, граничащая с Крымом. Враг использует ее как базу нападения на Украину, поэтому насладиться спокойствием здесь рашисты не смогут, ведь будут постоянно слышать гул истребителей, вертолетов и ракет.

Также стало известно о том, что экологическая ситуация в акватории Азовского моря резко ухудшается. Тревогу вызывает и то, что рашисты совсем не собираются реагировать на ситуацию.

Оккупированные территории: последние события

В Мелитополе партизаны продолжают активное сопротивление и уничтожение российских оккупантов. Стало известно, что подпольному сопротивлению удалось уничтожить двух россиян высокого ранга, сами же оккупанты пытаются умалчивать эту историю.

Российские оккупанты украли много зерна из хранилищ украинских фермеров. Рашисты уже даже начали торговать краденым. Также новости о продовольственном кризисе из-за войны России против Украины начали раздаваться все громче. ООН даже просит ослабить некоторые санкции против России, чтобы оккупанты разблокировали наши порты и дали возможность экспортировать зерно.

Враг хочет завезти в оккупированные города иностранных журналистов и сообщить, что все зверства совершили ВСУ. Украина сообщила всем о провокации и просит не участвовать в преступлениях россиян.

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