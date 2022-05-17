Российские пропагандисты начинают понимать, что их влияние далеко не так велико, как они себе придумали. Из-за этого они начали искать способы подавать свою ложь через более авторитетные источники.

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Новые потуги российской пропаганды

Как стало известно нашим разведчикам, в России стало ясно, что мир перестал верить информации из российских источников, ведь найти там хоть какую-то правду – чрезвычайно сложная задача. Поэтому в Кремле было принято решение о привлечении европейских журналистов и мировых СМИ для распространения их лжи.

Стало известно, что первой такой операцией должен стать пресс-тур зарубежных журналистов временно оккупированными территориями Украины. Мероприятие готовит департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны России.

В период с 18 по 21 мая рашисты хотят показать иностранным журналистам уничтоженный ими Мариуполь. Они планируют обвинить Украину в разрушении города и массовых убийствах мирных горожан. Для этого враг уже завез в город обломки украинских боеприпасов, которые они собрали в Донецкой области, и "массовку" из Донецка и Горловки, которая уже натренирована рассказывать о "преступлениях" героических защитников Мариуполя.

Кроме того, представителей иностранных СМИ планируют отвезти в Херсон, Новую Каховку, Скадовск, Армянск и Донецк.

Украина уже сообщила всем мировым СМИ о запланированной провокации врага и просит не участвовать в попытке российских оккупантов соврать о совершенных ими преступлениях против украинцев.

Фейки россиян: последние новости

Для исправления ситуации с проваленной мобилизацией российские оккупанты начали пугать своих граждан "диверсантами из Украины". Правда, непутевый фейк о "террористе" в Курске вряд ли даст желаемый эффект.

Особенно "пылает" в России из-за победы Украины на Евровидении, а особенно – от невероятной поддержки зрителей, которая обеспечила нам победу в конкурсе. Пропагандисты не придумали ничего лучшего, чем заявить, что Украина угрожала всем, кто за нее не проголосует, изгнанием из НАТО и ЕС.

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