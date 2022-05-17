Победа украинской группы Kalush на Евровидении стала радостным известием не только для Украины, но и всей Европы. Единственная территория, где остались недовольны результатами конкурса – это Россия.

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Феерическое вранье рашистов о Евровидении

Группа Kalush собрала просто невероятное количество зрителей Евровидения, одержав по итогам народного голосования более 400 баллов, что обеспечило Украине победу в конкурсе. Российская пропаганда нашла феерическую версию такой безумной поддержки украинской группы.

Как сообщил Сергей Лещенко, россияне пытались разогнать фейк о том, что Президент Украины Владимир Зеленский якобы заявил, что страны, которые не проголосуют за Kalush, будут немедленно лишены членства в НАТО и ЕС. Для того чтобы добавить этой откровенной лжи хоть какой-нибудь солидности, пропагандисты приписали авторство этой новости изданию Bloomberg.

Что ж, Украина празднует победу, а рашисты брызжут пеной и стараются не думать о собственной ничтожности и изоляции. Похоже, что цивилизованному миру надолго придется привыкнуть к такой картине.

Ложь российской пропаганды: последние новости

Российские пропагандисты в желании прикрыть зверства своей армии в Мариуполе не только подтвердили преступления, но и показали их последствия. В частности, они показали траншею с выложенными в ряд гробами, мол, россияне не хоронят мирных людей в братских могилах. Но в Мариуполе сейчас нет гробов, поэтому россияне привезли их с собой для преступной постановки.

Также российские оккупанты готовятся устраивать крупную дезинформационную кампанию для мира, прикрываясь детьми и женщинами, которых они принудительно депортировали из Мариуполя. В частности, рашисты заставляют матерей записывать видео по заготовленному сценарию, в противном случае угрожают развести с детьми навсегда. У матерей нет другого выхода, как согласиться ради безопасности своих детей.

Смотрите брифинг Сергея Лещенко за 16 мая