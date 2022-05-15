Согласно данным Андрющенко, россияне заставляют родителей, детей которых депортировали, записывать специальные обращения в формате видео. Людям угрожают разлучить их с детьми навсегда.
Стоит внимания Оккупанты пытаются восстановить электричество в Мариуполе – вспыхнули пожары
Россияне готовят циничную и масштабную дезинформационную атаку
Россияне требуют, чтобы родители заявили, что их со своими детьми разлучили бойцы полка "Азов" и военные украинские националисты. Кроме того, родители "должны признаться", что именно украинские военные мешают семьям воссоединиться. Например, речь идет о родителях и детях, которые сейчас в медучреждениях.
После первой "серии" россияне планируют запустить вторую часть. Речь идет о том что оккупанты якобы находят и возвращают детей родителям. Таким образом, враг преследует цель усилить информационно-психологический эффект.
Андрющенко подчеркнул, что такие действия – это прямое злоупотребление и еще одно военное преступление со стороны России. Родители депортированных детей находятся в оккупированном Мариупольском районе. В связи с этим следует осознавать, что эти люди не могут противодействовать российским оккупантам в контексте психологического давления.
Советник городского главы Мариуполя не верить таким заявлениям, ведь все они были созданы методами шантажа и принуждения. Поэтому следует помнить, что это не более чем очередная циничная пропагандистская выдумка россиян. Петр Андрющенко также поблагодарил патриотов, которые героически противостоят российским оркам в самом сердце Приазовья, добавив, что враг уже скоро заплатит за свои преступления.
Актуально – сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 81 день войны в Украине: смотреть видео