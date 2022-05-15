Согласно данным Андрющенко, россияне заставляют родителей, детей которых депортировали, записывать специальные обращения в формате видео. Людям угрожают разлучить их с детьми навсегда.

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Россияне готовят циничную и масштабную дезинформационную атаку

Россияне требуют, чтобы родители заявили, что их со своими детьми разлучили бойцы полка "Азов" и военные украинские националисты. Кроме того, родители "должны признаться", что именно украинские военные мешают семьям воссоединиться. Например, речь идет о родителях и детях, которые сейчас в медучреждениях.

После первой "серии" россияне планируют запустить вторую часть. Речь идет о том что оккупанты якобы находят и возвращают детей родителям. Таким образом, враг преследует цель усилить информационно-психологический эффект.

Андрющенко подчеркнул, что такие действия – это прямое злоупотребление и еще одно военное преступление со стороны России. Родители депортированных детей находятся в оккупированном Мариупольском районе. В связи с этим следует осознавать, что эти люди не могут противодействовать российским оккупантам в контексте психологического давления.

Советник городского главы Мариуполя не верить таким заявлениям, ведь все они были созданы методами шантажа и принуждения. Поэтому следует помнить, что это не более чем очередная циничная пропагандистская выдумка россиян. Петр Андрющенко также поблагодарил патриотов, которые героически противостоят российским оркам в самом сердце Приазовья, добавив, что враг уже скоро заплатит за свои преступления.

Важно! Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты впервые применили против уже легендарных защитников временно оккупированного Мариуполя зажигательные или фосфорные бомбы. По его словам, специалисты предоставят соответствующие выводы по этим бомбам. Советник мэра города добавил, что это произошло 14 мая. В то же время россияне заявляют, что они использовали зажигательные снаряды 9М22С с термитными шарами.