Згідно з даними Андрющенка, росіяни змушують батьків, дітей яких депортували, записувати спеціальні звернення у форматі відео. Людям погрожують розлучити їх з дітьми назавжди.

Варте уваги Окупанти намагаються відновити електрику в Маріуполі – спалахнули пожежі

Росіяни готують цинічну та масштабну дезінформаційну атаку

Росіяни вимагають, щоб батьки заявили, що їх з власними дітьми розлучили бійці полку "Азов" та військові українські націоналісти. Крім того, батьки "мають зізнатися", що саме українські військові заважають сім'ям возз'єднатися. Для прикладу, йдеться про батьків та дітей, які зараз у медзакладах.

Після першої "серії" росіяни планують запустити другу частину. Йдеться про те, де окупанти нібито знаходять та повертають дітей батькам. Таким чином, ворог має на меті підсилити інформаційно-психологічний ефект.

Андрющенко наголосив, що такі дії – це пряме зловживання та ще один воєнний злочин зі сторони Росії. Батьки депортованих дітей наразі перебувають в окупованому Маріупольському району. У зв'язку з цим варто усвідомлювати, що ці люди не можуть протидіяти російським окупантам у контексті психологічному тиску.

Радник міського голови Маріуполя не вірити таким заявам, адже усі вони були створені методами шантажу та примусу. Тож варто пам'ятати, що це не більше, ніж чергова цинічна пропагандистська вигадка росіян. Петро Андрющенко також подякував патріотам, які героїчно протистоять російським оркам у самому серці Приазов'я, додавши, що ворог уже невдовзі заплатить за свої злочини.

Важливо! Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти вперше застосували проти уже легендарних захисників тимчасово окупованого Маріуполя запалювальні або фосфорні бомби. За його словами, спеціалісти нададуть відповідні висновки щодо цих бомб. Радник мера міста додав, що це сталося 14 травня. Водночас росіяни заявляють, що вони використали запалювальні снаряди 9М22С з термітними шарами,