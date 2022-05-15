Решение уже согласовал Художественный Совет. Дизайн марки разработают отдельно, ведь такие вещи нужно согласовывать с Евровидением.

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Сейчас фото в сообщении – это лишь пример одного из вариантов.



Предварительный дизайн марки Укрпочты / Фото Игоря Смелянского

Дизайн марки мы безусловно разработаем отдельно, потому что должны это согласовать с Евровидением. Если хотим идти в Европу, нужно уважать права интеллектуальной собственности,

– объяснил Смелянский.

Но он уверен, что у него будет достаточно аргументов, чтобы согласовать и ускорить выпуск марки, посвященный победителям конкурса. Потому что это когда-то было с Русланой и Джамалой.



Марка с Русланой / Фото Игорь Смелянский



Марка с Джамалой / Фото Игорь Смилянский

Он также напомнил, что сейчас идет голосование относительно того, какая марка будет следующей маркой Украины. Есть такие темы: "Героям слава!", "Путин, Москва пылает, Гаага ждет", "Песик Патрон из ГСЧС", "Ой у лузі червона калина...", "Добрый вечер, мы из Украины".

Пока есть бесспорный лидер – побеждает песик Патрон. Но есть еще 5 дней для определения. При этом Смелянский уточнил, что когда дизайн с маркой Kalush утвердят, она пойдет в тираж вне конкурса.

Где проголосовать:

в приложении Дия,

на официальной странице Укрпочты в фейсбуке ,

в телеграм-канале Игоря Смилянского.

Предыдущая марка Укрпочты произвела фурор: