Рішення вже погодила Художня Рада. Дизайн марки розроблять окремо, адже такі речі потрібно погоджувати з Євробаченням.

До теми "Немає в наявності": українці масово скаржаться після продажу 30 000 марок з російським кораблем

Тож наразі фото у дописі – це лише приклад одного із варіантів.



Попередній дизайн марки Укрпошти / Фото Ігоря Смілянського

Дизайн марки ми безумовно розробимо окремо, бо повинні це погодити з Євробаченням. Якщо бажаємо йти в Європу, треба поважати права інтелектуальної власності,

– пояснив Смілянський.

Але він переконаний, що у нього буде достатньо аргументів, щоб погодити та пришвидшити випуск марки, присвячений переможцям конкурсу. Так як це колись було з Русланою та Джамалою.



Марка з Русланою / Фото Ігор Смілянський



Марка з Джамалою / Фото Ігор Смілянський

Він також нагадав, що наразі триває голосування щодо того, яка марка буде наступною маркою України. Наразі є такі теми: "Героям слава!", "Путін, Москва палає, Гаага чекає", "Песик Патрон з ДСНС", "Ой у лузі червона калина...", "Доброго вечора, ми з України".

Поки є безперечний лідер – перемагає песик Патрон. Але ще є 5 днів для визначення. При цьому Смілянський уточнив, що коли дизайн з маркою Kalush затвердять, вона піде в тираж поза конкурсом.

Де проголосувати:

у додатку Дія,

на офіційній сторінці Укрпошти у фейсбуці,

у телеграм-каналі Ігоря Смілянського.

Попередня марка Укрпошти спричинила фурор: