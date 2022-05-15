Рішення вже погодила Художня Рада. Дизайн марки розроблять окремо, адже такі речі потрібно погоджувати з Євробаченням.
До теми "Немає в наявності": українці масово скаржаться після продажу 30 000 марок з російським кораблем
Тож наразі фото у дописі – це лише приклад одного із варіантів.
Попередній дизайн марки Укрпошти / Фото Ігоря Смілянського
Дизайн марки ми безумовно розробимо окремо, бо повинні це погодити з Євробаченням. Якщо бажаємо йти в Європу, треба поважати права інтелектуальної власності,
– пояснив Смілянський.
Але він переконаний, що у нього буде достатньо аргументів, щоб погодити та пришвидшити випуск марки, присвячений переможцям конкурсу. Так як це колись було з Русланою та Джамалою.
Марка з Русланою / Фото Ігор Смілянський
Марка з Джамалою / Фото Ігор Смілянський
Він також нагадав, що наразі триває голосування щодо того, яка марка буде наступною маркою України. Наразі є такі теми: "Героям слава!", "Путін, Москва палає, Гаага чекає", "Песик Патрон з ДСНС", "Ой у лузі червона калина...", "Доброго вечора, ми з України".
Поки є безперечний лідер – перемагає песик Патрон. Але ще є 5 днів для визначення. При цьому Смілянський уточнив, що коли дизайн з маркою Kalush затвердять, вона піде в тираж поза конкурсом.
Де проголосувати:
- у додатку Дія,
- на офіційній сторінці Укрпошти у фейсбуці,
- у телеграм-каналі Ігоря Смілянського.
Попередня марка Укрпошти спричинила фурор:
- Напередодні "Укрпошта" випустила марку "Русскій воєнний корабль, іді …!". Її випустили 2 номіналах, кожен з яких мав тираж 500 тисяч штук. Українці самі обирали дизайн. Загалом в опитуванні взяли участь майже 8 тисяч респондентів.
- Марку випустили в обіг 12 квітня і того ж дня Збройні Сили України пустили ракети "Нептун" у російський крейсер Москва, який зображений на марці. Корабель відправився на дно годувати риб.
- На марку почався небачений ажіотаж, українці вистоювали в чергах відділень цілий день, тож продаж марки довелось призупинити й запустити лише онлайн. Щоправда, через постійні кібератаки сайт тепер не працює.
- До слова, окрім цього у червні Укрпошта планує випустити марку із зображенням найбільшого у світі українського літака Ан-225 "Мрія".