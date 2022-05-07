Згодом сайт інтернет-магазину відновив свою роботу. Однак марок у наявності більше немає.

Цікаво В Укрпошті анонсували продаж мерчу із "російським кораблем"

На що скаржаться українці

У коментарях до допису "Укрпошти" з оголошенням про початок продажу останньої партії марок з російським кораблем, який стартував о 10:00, з'явилося чимало коментарів українців з обуренням.

Багато користувачів пишуть про те, що додали товар у корзину вже у перші ж хвилини від початку продажу, однак оформити замовлення так і не вдалося, а після відновлення роботи сайту Rozetka, придбати марку було неможливо – у наявності її більше нема. Реакція мережі:

"10:01 – товар закінчився. 10:02 – "Розетка" лягла";

"Схоже на те, що марки були куплені вже до 10:00";

"Не працює. Пише що закінчився товар";

"У мене висить у корзині, а оформити не дає";

"У мене товар в кошику, та оформити замовлення не вдасться".

Що кажуть в Укрпошті

Укрпошта одразу відреагувала на обурення українців. У коментарях до того ж допису, Укрпошта опублікувала повідомлення, у якому йдеться про те, що продаж марок в інтернет-магазині Rozetka здійснюється незалежно від пошти. Крім того, за їхніми словами, сайт магазину зазнав атаки.

Ще раз хочемо підкреслити – цього разу процес продажу повністю відокремлений від систем Укрпошти і здійснюється незалежно на майданчику "Розетки", на яку теж, на жаль, спрямували атаку,

– заявив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

У своєму телеграм-каналі Смілянський спершу написав, що все працює, однак за кілька хвилин уточнив, що спробував і сам придбати марку, але не вийшло.

Реакція Rozetka

В інтернет-магазині на сторінці з продажем марки зникли розділи "Питання" та "Відгуки". Аргументують це одноманітними питаннями та відповідями, які надходять у великій кількості.



На Rozetka недоступні розділи "Питання" та "Відповіді" / Скриншот

Пізніше ситуацію прокоментував і співвласник Rozetka Владислав Чечоткін. Він зазначив, що з початком продажу марки, на сайт зайшла просто небачена кількість користувачів. Ажіотаж був настільки великим, що одночасно на сайті реєстрували замовлення одразу 2 500 людей на секунду.

О 10:03 дві з половиною тисячі людей в секунду робили чекаут на Rozetka, купуючи марки. 2500 людей в 1 секунду оформлювали замовлення. Це навантаження перевищувало навантаження чорної п’ятниці в десятки разів. При тому, що ми спокійно витримуємо мільйони людей на день, мільйон людей на годину ми ще не навчилися,

– пояснив Чечоткін.

Співвласник інтернет-магазину заявив, що бачить лише один вихід із ситуації – Укрпошта має надрукувати додатковий наклад марок.

Що відомо про марку з російським кораблем

Марку "Русскій воєнний корабль, іді …!" випустили у 2 номіналах, кожен з яких мав тираж 500 тисяч штук. Автор дизайну – уродженець Криму Борис Грох. Його ескіз визнали найкращим за результатами голосування майже 8 тисяч респондентів.

Марку випустили в обіг 12 квітня і того ж дня Збройні Сили ракетами "Нептун" потопили флагман чорноморського флоту Росії. Через це на марку почався небачений ажіотаж.