За його словами, можна буде придбати футболки, світшоти та магніти із зображенням відомої марки. А також інші марки з минулих тематичних випусків.
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Відомо, що частина коштів з продажу всього мерчу буде спрямована на потреби ЗСУ.
Таким чином в інтернет-магазині буде продано понад 150 тисяч марок. Або на 50% більше, ніж планувалось, завдяки перерозподілу обсягів з інших цілей,
– повідомив Ігор Смілянський.
"Всі нові замовлення, а це близько 13 тисяч, – плануємо відправити до 15 травня", – додав Смілянський.
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Він зазначив, що ті, хто не встигнуть придбати марку в інтернет-магазині, будуть мати шанс зробити це на декількох благодійних аукціонах. Про них оголосять згодом.
Ігор Смілянський нагадав іншим продавцям – не треба порушувати права інтелектуальної власності Укрпошти та автора картини. Жодному продавцю не надано згоди на використання зображення марки.
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