Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський в інтерв'ю в прямому ефірі національного телемарафону. Він зауважив, що спершу поштовий сервіс завершить випуск марок, пов'язаних з російським кораблем, а вже наступними будуть марки з "Українською Мрією".

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За словами Ігоря Смілянського, марка з літаком Ан-225 "Мрія" задумувалась ще до війни. Укрпошта проводила конкурс "Що для мене Україна?" до 30-річчя незалежності України. В ньому взяли участь понад 6 000 людей з різних країн світу. Учасники надіслали більше 10 тисяч малюнків.

Марка з "Мрією"

Марка "Українська Мрія" / фото Укрпошти

Малюнок з літаком Ан-225 "Мрія" намалювала 11-річна Софія Кравчук з Волинської області. Його вибрали переможцем у конкурсі "Що для мене Україна?" від Укрпошти.

Дівчинка зобразила могутній літак, який прямує до зірок, а поруч з ним ще два літаки, на одному з яких ймовірно сама Софія. Можливо цим витвором художниця хотіла показати велич мрій українців, їхню далекоглядність та перспективні прагнення.

Саме цю марку, яка називається "Українська Мрія" ми плануємо випустити вже незабаром. Випуск буде зовсім скоро – десь у червні,

– анонсував гендиректор Укрпошти.

Найбільший у світі літак – Ан-225 Мрія / фото Неймовірна Україна

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