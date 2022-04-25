Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский в интервью в прямом эфире национального телемарафона. Он отметил, что сначала почтовый сервис завершит выпуск марок, связанных с российским кораблем, а следующими будут марки с "Украинской Мрией".

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По словам Игоря Смилянского, марка с самолетом Ан-225 "Мрия" задумывалась еще до войны. Укрпочта проводила конкурс "Что для меня Украина?" к 30-летию независимости Украины. В нем приняли участие более 6000 человек из разных стран мира. Участники направили более 10 тысяч рисунков.

Марка с "Мрией"

Марка "Украинская Мрии" / фото Укрпочты

Рисунок с самолетом Ан-225 "Мрия" нарисовала 11-летняя София Кравчук из Волынской области. Его выбрали победителем в конкурсе "Что для меня Украина?" от Укрпочты.

Девочка изобразила мощный самолет, направляющийся к звездам, а рядом с ним еще два самолета, на одном из которых предположительно сама София. Возможно, этим произведением художница хотела показать величие мечтаний украинцев, их дальновидность и перспективные стремления.

Именно эту марку, которая называется "Украинская Мрия", мы планируем выпустить уже вскоре. Выпуск будет совсем скоро – где-то в июне,

– анонсировал гендиректор Укрпочты.

Самый большой в мире самолет – Ан-225 Мрия / фото Невероятная Украина

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