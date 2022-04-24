Чтобы купить марку, они выстраивали в длинные очереди. Руководитель компании Игорь Смелянский рассказал, какими могут быть следующие марки на военную тематику.

К теме Приезжай ко мне в гости, я жду, – маленькая Алинка из Ровно написала собачке Патрону письмо

Есть еще несколько вариантов. Например, рисунок, посвященный ВСУ, рисунок с щенком, который разминирует мину, рисунок, посвященный волонтерам, рисунок "Добрый вечер, мы из Украины". На самом деле есть много тем, которые заслуживают того, чтобы появится на марках "Укрпочты",

– говорит он.

Какие марки печатать выбирают украинцы на народном голосовании.

Напомним, что щенок, который разминирует мину – это собачка черниговских спасателей Патрон. Он уже стал легендарным любимцем украинцев.

Песик Патрон служит вместе со спасателями: смотрите видео