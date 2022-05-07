Впоследствии сайт интернет-магазина возобновил свою работу. Однако марок в наличии больше нет.

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На что жалуются украинцы

В комментариях к сообщению "Укрпочты" с объявлением о начале продаж последней партии марок с российским кораблем, которое стартовало в 10:00, появилось немало комментариев украинцев с возмущением.

Многие пишут о том, что добавили товар в корзину уже в первые же минуты от начала продаж, однако оформить заказ так и не удалось, а после возобновления работы сайта Rozetka, приобрести марку было невозможно – в наличии ее больше нет. Реакция сети:

"10:01 – товар закончился. 10:02 – "Розетка" легла";

"Похоже, что марки были куплены уже к 10:00";

"Не работает. Пишет законченный товар";

"У меня висит в корзине, а оформить не дает";

"У меня товар в корзине и оформить заказ не удастся".

Что говорят в Укрпочте

Укрпочта сразу отреагировала на возмущение украинцев. В комментариях к тому же сообщению, Укрпочта опубликовала сообщение, в котором говорится, что продажа марок в интернет-магазине Rozetka осуществляется независимо от почты. Кроме того, по их словам, сайт магазина подвергся атаке.

Еще раз хотим подчеркнуть – на этот раз процесс продажи полностью отделен от систем Укрпочты и осуществляется независимо на площадке "Розетки", на которую тоже, к сожалению, направили атаку,

– заявил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

В своем телеграм-канале Смелянский сначала написал, что все работает, однако через несколько минут уточнил, что попытался и сам приобрести марку, но не получилось.

Реакция Росетка

В интернет-магазине на странице с продажей марки исчезли разделы "Вопросы" и "Отзывы". Аргументируют это однообразными вопросами и ответами, поступающими в большом количестве.



На Rozetka недоступны разделы "Вопросы" и "Ответы" / Скриншот

Позже ситуацию прокомментировал и совладелец Rozetka Владислав Чечеткин . Он отметил, что с началом продажи марки, на сайт зашло просто невиданное количество пользователей. Ажиотаж был настолько велик, что одновременно на сайте регистрировали заказ сразу 2 500 человек в секунду.

В 10:03 две с половиной тысячи человек в секунду делали ждут на Rozetka, покупая марки. 2500 человек в 1 секунду оформляли заказ. Эта погрузка превышала погрузку черной пятницы в десятки раз. При том, что мы спокойно выдерживаем миллионы людей в день, миллион человек в час мы еще не научились,

– объяснил Чечеткин.

Совладелец интернет-магазина заявил, что видит только один выход из ситуации – Укрпочта должна напечатать дополнительный тираж марок.

Что известно о марке с российским кораблем

Марку "Русский военный корабель, иди…!" выпустили в 2 номиналах, каждый из которых имел тираж в 500 тысяч штук. Автор дизайна – уроженец Крыма Борис Грох. Его эскиз сочли лучшим по результатам голосования почти 8 тысяч респондентов.

Марка выпущена в обращение 12 апреля и в тот же день Вооруженные Силы ракетами "Нептун" потопили флагман черноморского флота России. Поэтому на марку начался невиданный ажиотаж.