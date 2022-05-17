Перемога українського гурту Kalush на Євробаченні стала радісною звісткою не лише для України, а й всієї Європи. Єдина територія, де залишилися незадоволеними результатами конкурсу – це Росія.

Читайте також Укрпошта випустить марку, присвячену перемозі Kalush: вже показали один із варіантів

Феєрична брехня рашистів про Євробачення

Гурт Kalush зібрав просто неймовірну кількість глядачів Євробачення, отримавши за підсумками народного голосування понад 400 балів, що забезпечило Україні перемогу у конкурсі. Російська пропаганда знайшла феєричну версію такої шаленої підтримки українського гурту.

Як повідомив Сергій Лещенко, росіяни намагалися розігнати фейк про те, що Президент України Володимир Зеленський нібито заявив, що ті країни, які не проголосують за Kalush, будуть негайно позбавлені членства у НАТО та ЄС. Для того, щоб додати цій відвертій брехні бодай якоїсь солідності, пропагандисти приписали авторство цієї новини виданню Bloomberg.

Що ж, Україна святкує перемогу, а рашисти бризкають піною та намагаються не думати про власну нікчемність та ізоляцію. Схоже на те, що цивілізованому світу надовго доведеться звикнути до такої картини.

Брехня російської пропаганди: останні новини

Російські пропагандисти у бажанні прикрити звірства своєї армії в Маріуполі не лише підтвердили їхні злочини, а й показали їхні наслідки. Зокрема, вони показали траншею з викладеними в ряд трунами, мовляв, росіяни не ховають мирних людей у братніх могилах. Але в Маріуполі зараз немає трун, тож росіяни привезли їх з собою для злочинної постановки.

Також російські окупанти готуються влаштовувати велику дезінформаційну кампанію для світу, прикриваючись дітьми та жінками, яких вони примусово депортували з Маріуполя. Зокрема, рашисти змушують матерів записувати відео за заготовленим сценарієм, в іншому випадку погрожують розлучити з дітьми назавжди. У матерів немає іншого виходу, як погодитись заради безпеки своїх дітей.

Дивіться брифінг Сергія Лещенка за 16 травня