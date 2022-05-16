Сюжетом российских пропагандистов поделился советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что в желании выпустить опровержение оккупанты показали всему миру последствия зверств.

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На фоне сотни безымянных могил

Александр Симонов, так зовут пропагандистского псевдожурналиста, лично приехал на кладбище в Старом Крыму. Это он сделал для того, чтобы опровергнуть дезинформацию о вырытых траншеях на окраине Мариуполя. И как бы он ни старался, а получилось откровенно жутко.

На видео можно увидеть траншею, в которой в ряд выложены гробы. Как отмечает корреспондент, это не братская могила, ведь каждый лежит в отдельном гробу, а такой способ используется для того, чтобы ускорить погребение. Но...

В Мариуполе нет и не может быть гробов. По техническим причинам. Поэтому все что в видео – точно специально привезено и положено для "картинки",

– подчеркнул Андрющенко.

Оккупанты показали массовые захоронения недалеко от Мариуполя: смотрите видео

Кроме того, в пропагандистском сюжете показывают огромное количество свежих могил. Все они безымянны. Вместо этого над ними торчат таблички с номерами, которые якобы со временем будут меняться на имена и сведения о погибших. Как бы там ни было, эта попытка была жалкая и циничная.

О траншеях свидетельствуют спутниковые снимки

Несколько дней назад стало известно о новых траншеях, вырытых в окрестностях Мариуполя. Речь идет о населенных пунктах Старый Крым и Виноградное.

Так, в поселке Старый Крым спутнику Planet Labs удалось зафиксировать существенные изменения. Если быть конкретными, то площадь массового захоронения увеличилась более чем на 100 метров. Если раньше она достигала 200 метров, то теперь – 340 метров в длину. Это если сравнивать с аналогичными снимками, сделанными в апреле.

Какая сейчас ситуация в Мариуполе: коротко

Накануне Петр Андрющенко рассказал, что жителей Мариуполя заставляют разбирать завалы. Им обещают платить за это рублями, но мариупольцы массово отказываются. Никто из местных не желает выполнять приказы оккупантов.

В то же время в Мариуполь завозят псевдоволонтеров из России. В городе появились представители всяческих "общественных организаций", а также работники российского МЧС. Сами псевдоволонтеры сотрудничают с оккупантами, помогая организовывать "фильтрацию".

Тем временем в городе вспыхивают пожары. Причиной этого является попытка оккупантов возобновить электроснабжение в Мариуполе. Причем российские захватчики не скрывают цель, которую они преследуют. Свет им необходим для работы оккупационной администрации, а также "гуманитарных штабов".

Кроме того, в городе пытались возобновить водоснабжение. В результате произошли затопления подвалов. Но хуже всего то, что вода буквально вымывает тела погибших, погребенных во дворах.

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