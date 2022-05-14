Об этом 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Жители не соглашаются следовать указаниям оккупантов.

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"Как это саркастически ни звучит, эта "банановая республика" вместе с оккупационными "властями" Мариуполя уже каждые 3 дня увеличивают обещание в рублях, которое они будут выплачивать людям, которые все-таки пойдут на разбор завалов", – рассказал советник городского головы.

Впрочем, по словам Андрющенко, оккупанты все равно не могут найти тех, кто согласится на это "предложение". Люди отказываются работать в таких сложных условиях.

Местные жители де-факто не участвуют в разборе завалов. Поэтому "нагнали" МЧС России, оно сейчас этим занимается. В частности, извлечением трупов из-под завалов",

– отметил советник городского головы.

У людей разрушается психика

Ранее Андрющенко сообщал, что некоторые украинцы, оставшиеся во временно оккупированном Мариуполе, вынуждены выполнять задачи, которые им дают россияне. Однако при разборе завалов у этих людей разрушается психика, ведь они видят под обломками огромное количество погибших.

Мужчина, которому под давлением русских солдат пришлось выполнять эту страшную работу, рассказал, что у некоторых местных жителей были нервные срывы. Кто-то начинал невпопад и совсем некстати смеяться, а кто-то – плакать. Нередко случались истерики.

Обратите внимание! В Мариуполе чуть ли не ежедневно находят новые трупы убитых российскими военными украинцев. В городском совете рассказали, что их хоронят в братских могилах.

Ситуация в блокадном Мариуполе: последние новости

Ирина Верещук сообщила, что есть шанс вывезти тяжелораненых бойцов из "Азовстали" в Мариуполе. Украинские власти усиленно работают над этим.

Жена морского пехотинца, который сейчас находится на Азовстали, Анна Ивлеева рассказала, что там нет ни одного здорового бойца. Они имеют тяжелые и средние степени ранения, но продолжают идти в бой.

Защитники Мариуполя с начала полномасштабного вторжения России ликвидировали около 6 тысяч оккупантов. Среди них также был один российский генерал. Кроме того, они уничтожили более 100 единиц вражеской техники.

Защитники и защитницы Мариуполя уже более двух месяцев героически держат оборону, находясь в полной блокаде врага. Депутаты Мариупольского городского совета обратились в Министерство иностранных дел с просьбой сделать все возможное, чтобы спасти их.

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