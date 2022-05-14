Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Жителі не погоджуються виконувати вказівки окупантів.
До теми Через постійні бої їм не до того, – Жорін про підтримку зв'язку з бійцями в Маріуполі
"Як це саркастично не звучить, ця "бананова республіка" разом з окупаційною "владою" Маріуполя вже кожних 3 дні збільшують обіцянку в рублях, яку вони виплачуватимуть людям, які все-таки підуть на розбір завалів", – розповів радник міського голови.
Втім, за словами Андрющенка, окупанти все одно не можуть знайти тих, хто погодиться на цю "пропозицію". Люди відмовляються працювати у таких складних умовах.
Місцеві жителі де-факто не беруть участі у розборі завалів. Тому "нагнали" МНС Росії, воно зараз цим займається. Зокрема, діставанням трупів з-під завалів",
– зазначив радник міського голови.
У людей руйнується психіка
Раніше Андрющенко повідомляв, що деякі українці, які залишилися у тимчасово окупованому Маріуполі, таки вимушені виконувати завдання, які їм дають росіяни. Однак під час розбору завалів у цих людей руйнується психіка, адже вони бачать під уламками величезну кількість загиблих.
Чоловік, якому під тиском російських солдатів довелося виконувати цю страшну роботу, розповів про те, що у деяких місцевих жителів були нервові зриви. Хтось починав зненацька та зовсім недоречно сміятися, а хтось – плакати. Нерідко траплялися істерики.
Ситуація у блокадному Маріуполі: останні новини
- Ірина Верещук повідомила, що є шанс вивезти важкопоранених бійців з "Азовсталі" у Маріуполі. Українська влада посилено працює над цим.
- Дружина морського піхотинця, який зараз перебуває на "Азовсталі", Ганна Івлєєва розповіла, що там немає жодного здорового бійця. Вони мають тяжкі та середні ступені поранення, але продовжують йти у бій.
- Захисники Маріуполя з початку повномасштабного вторгнення Росії ліквідували приблизно 6 тисяч окупантів. Серед них також був один російський генерал. Крім цього, вони знищили понад 100 одиниць ворожої техніки.
- Захисники та захисниці Маріуполя уже більше ніж 2 місяці героїчно тримають оборону, перебуваючи у повній блокаді ворога. Депутати Маріупольської міської ради звернулись до Міністерства закордонних справ з проханням зробити усе можливе, аби їх врятувати.
До теми – у якому стані зараз перебуває Маріуполь: дивіться відео