Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Жителі не погоджуються виконувати вказівки окупантів.

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"Як це саркастично не звучить, ця "бананова республіка" разом з окупаційною "владою" Маріуполя вже кожних 3 дні збільшують обіцянку в рублях, яку вони виплачуватимуть людям, які все-таки підуть на розбір завалів", – розповів радник міського голови.

Втім, за словами Андрющенка, окупанти все одно не можуть знайти тих, хто погодиться на цю "пропозицію". Люди відмовляються працювати у таких складних умовах.

Місцеві жителі де-факто не беруть участі у розборі завалів. Тому "нагнали" МНС Росії, воно зараз цим займається. Зокрема, діставанням трупів з-під завалів",

– зазначив радник міського голови.

У людей руйнується психіка

Раніше Андрющенко повідомляв, що деякі українці, які залишилися у тимчасово окупованому Маріуполі, таки вимушені виконувати завдання, які їм дають росіяни. Однак під час розбору завалів у цих людей руйнується психіка, адже вони бачать під уламками величезну кількість загиблих.

Чоловік, якому під тиском російських солдатів довелося виконувати цю страшну роботу, розповів про те, що у деяких місцевих жителів були нервові зриви. Хтось починав зненацька та зовсім недоречно сміятися, а хтось – плакати. Нерідко траплялися істерики.

Зверніть увагу! У Маріуполі ледь не щодня знаходять нові трупи вбитих російськими військовими українців. У міській раді розповіли, що їх ховають у братських могилах.

Ситуація у блокадному Маріуполі: останні новини

Ірина Верещук повідомила, що є шанс вивезти важкопоранених бійців з "Азовсталі" у Маріуполі. Українська влада посилено працює над цим.

Дружина морського піхотинця, який зараз перебуває на "Азовсталі", Ганна Івлєєва розповіла, що там немає жодного здорового бійця. Вони мають тяжкі та середні ступені поранення, але продовжують йти у бій.

Захисники Маріуполя з початку повномасштабного вторгнення Росії ліквідували приблизно 6 тисяч окупантів. Серед них також був один російський генерал. Крім цього, вони знищили понад 100 одиниць ворожої техніки.

Захисники та захисниці Маріуполя уже більше ніж 2 місяці героїчно тримають оборону, перебуваючи у повній блокаді ворога. Депутати Маріупольської міської ради звернулись до Міністерства закордонних справ з проханням зробити усе можливе, аби їх врятувати.

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