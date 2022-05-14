На "Азовсталі" немає жодного здорового бійця. Там є захисники з тяжкими та середніми ступенями поранення. тяжкості поранені. Але хлопці йдуть далі до бою.

Важливо Сім'ї захисників Маріуполя звернулися за допомогою до лідера Китаю Сі Цзіньпіня

Дружина морського піхотинця зазначила, що попри це українські бійці далі йдуть до бою. Навіть ті, хто вже отримав три поранення, – продовжують захист.

"Не воюють тільки ті, у яких немає кінцівок, які просто вже не можуть вставати. Саме тому ми закликаємо Сі Цзіньпіня, щоб він нам допоміг", – підсумувала Ганна Івлєєва.

Що відомо про евакуацію з "Азовсталі": останні новини

Варте уваги – прикордонники на "Азовсталі" показали свої умови: дивіться відео