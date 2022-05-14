На "Азовстали" нет ни одного здорового бойца. Там есть защитники с тяжелыми и средними степенями ранения. Но ребята идут дальше в бой.

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Жена морского пехотинца отметила, что, несмотря на это, украинские бойцы дальше идут в бой. Даже те, кто уже получил три ранения – продолжают защиту.

"Не воюют только те, у которых нет конечностей, которые просто уже не могут вставать. Именно поэтому мы призываем Си Цзиньпиня, чтобы он нам помог", – подытожила Анна Ивлеева.

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