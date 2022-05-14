Захисники "Азовсталі" мають зв'язок та інтернет

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів колишній командир одного з добровольчих полків Максим Жорін. Він повідомив, що з українськими захисниками на "Азовсталі" постійно комунікують.

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Жорін розповів, що захисники "Азовсталі" мають зв'язок та інтернет, однак не завжди є можливість ними користуватися. Екскомандир українських захисників Маріуполя заявив, що через постійні бої оборонцям на "Азовсталі" не до розмов.

Ну, нормальним його назвати не можна – це зв'язок по можливості, так буде більш правильне формулювання. У них є зв'язок, є інтернет, але в них далеко не завжди є можливість користуватися цим зв'язком. Більше того, через постійні бої їм просто не до того, щоб розмовляти по телефону або переписуватись,

– розповів Жорін про зв'язок із захисниками Маріуполя.

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