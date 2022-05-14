Захисники "Азовсталі" мають зв'язок та інтернет
Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів колишній командир одного з добровольчих полків Максим Жорін. Він повідомив, що з українськими захисниками на "Азовсталі" постійно комунікують.
До уваги Світ не зовсім усвідомлює, що там – геноцид, – Жорін про захисників "Азовсталі"
Жорін розповів, що захисники "Азовсталі" мають зв'язок та інтернет, однак не завжди є можливість ними користуватися. Екскомандир українських захисників Маріуполя заявив, що через постійні бої оборонцям на "Азовсталі" не до розмов.
Ну, нормальним його назвати не можна – це зв'язок по можливості, так буде більш правильне формулювання. У них є зв'язок, є інтернет, але в них далеко не завжди є можливість користуватися цим зв'язком. Більше того, через постійні бої їм просто не до того, щоб розмовляти по телефону або переписуватись,
– розповів Жорін про зв'язок із захисниками Маріуполя.
Останні новини з Маріуполя
- Російським загарбникам не вдається взяти Маріуполь, який вони зруйнували майже вщент. За попередніми даними, у місті загинуло близько 22 тисяч людей.
- Українські захисники перебувають на заводі "Азовсталь", звідки на початку травня евакуювали всіх цивільних. Протягом двох місяців мирні люди вимушено ховалися у стінах заводу від російських бомб.
- Нещодавно глава Донецькій ОВА Павло Кириленко повідомив, що на "Азовсталі" не залишилося цивільних. Натомість на заводі перебувають сотні поранених українських воїнів.
- 12 травня стало відомо, що Україна домовляється про евакуацію 38 поранених бійців з "Азовсталі". Порятунок бійців відбувається за посередництва Туреччини.
- Разом з тим, у Генштабі ЗСУ вважають, що Росія збільшить атаки на металургійний комбінат через те, що там не залишилося цивільних. Так звана окупаційна влада вже заявила, що евакуація цивільних із заводу "розв'язує їм руки".
До речі – прикордонники на Азовсталі показали свої умови: дивіться відео