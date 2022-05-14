На цьому він наголосив в інтерв'ю 24 каналу. Ба більше, військовослужбовець переконаний, що весь світ не до кінця усвідомлює, що насправді відбувається на території металургійного комбінату "Азовсталь".

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Реакція світу на ситуацію на "Азовсталі" недостатня

Максим Жорін зізнався, що для нього складними є не стільки бої, скільки ситуація в Маріуполі. Йому надзвичайно складно спостерігати за тим, що переживають побратими, котрі захищають "Азовсталь" від окупантів.

Водночас він підкреслив, що реакція світової спільної недостатня. А це означає, що люди не усвідомлюють, що на власні очі бачать справжню трагедію, яка у XXI столітті розгортається у Маріуполі.

Світ не зовсім усвідомлює, що там відбувається в прямому сенсі слова геноцид. Там вбили тисячі українців, там зараз просто намагаються на очах у всього світу знищити тих, кого окупанти оточили,

– наголосив Жорін.

Він додав, що військові, які зараз перебувають на території комбінату "Азовсталь", переживають справжні муки. У них немає ліків, медикаментів, обладнання для надання медичної допомоги.

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Актуальні новини про захисників "Азовсталі": коротко

Зауважимо, що від початку війни захисникам Маріуполя вдалося знищити майже 6 тисяч російських окупантів. На брухт бійці перетворили понад 100 одиниць ворожої техніки.

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