На цьому він наголосив в інтерв'ю 24 каналу. Ба більше, військовослужбовець переконаний, що весь світ не до кінця усвідомлює, що насправді відбувається на території металургійного комбінату "Азовсталь".
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Реакція світу на ситуацію на "Азовсталі" недостатня
Максим Жорін зізнався, що для нього складними є не стільки бої, скільки ситуація в Маріуполі. Йому надзвичайно складно спостерігати за тим, що переживають побратими, котрі захищають "Азовсталь" від окупантів.
Водночас він підкреслив, що реакція світової спільної недостатня. А це означає, що люди не усвідомлюють, що на власні очі бачать справжню трагедію, яка у XXI столітті розгортається у Маріуполі.
Світ не зовсім усвідомлює, що там відбувається в прямому сенсі слова геноцид. Там вбили тисячі українців, там зараз просто намагаються на очах у всього світу знищити тих, кого окупанти оточили,
– наголосив Жорін.
Він додав, що військові, які зараз перебувають на території комбінату "Азовсталь", переживають справжні муки. У них немає ліків, медикаментів, обладнання для надання медичної допомоги.
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Актуальні новини про захисників "Азовсталі": коротко
- 12 травня стало відомо про те, що з комбінату "Азовсталь" евакуюють 38 поранених бійців. Про це повідомила міністерка Ірина Верещук. Водночас українська влада попрохала утриматися від публічного коментування, адже це може перешкодити вивезенню військових.
- Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця виступив у Радбезі ООН. Він закликав організацію посприяти евакуації військових з підприємства, яке щоденно атакують російські військові.
- Водночас у Генштабі зазначили, що прогнозують збільшення атак по "Азовсталі". Причиною цього є евакуація місцевих. Зауважимо, що на днях з території комбінату вивезли цивільних жінок, дітей, а також людей поважного віку.
- Тим часом окупанти під прикриттям пострілів спробували проникнути всередину "Азовсталі". Але зробити цього їм не вдалося, адже захисники Маріуполя дають гідну відсіч.
- Свої зусилля об'єднали другий, третій і п'ятий президенти України. Леонід Кучма, Віктор Ющенко, а також Петро Порошенко звернулися до всього світу. Вони закликали врятувати тих, хто залишився на території комбінату "Азовсталь".
- Ірина Верещук наголосила на тому, що не слід перебільшувати вплив світових лідерів на евакуацію захисників Маріуполя. Міністерка зазначила, що якби він дійсно був значним, то Росія б узагалі не наважилася розв'язувати війну проти України.
Зауважимо, що від початку війни захисникам Маріуполя вдалося знищити майже 6 тисяч російських окупантів. На брухт бійці перетворили понад 100 одиниць ворожої техніки.
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