Якби цей вплив був належним, не було б війни, – Верещук

Про це міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України написала у своїх соціальних мережах. Вона заявила, що "Азовсталь" – це серце країни на цей момент.

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Вона повідомила, що на заводі, окрім азовців, перебувають ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, бійці СБУ, поліцейські та тероборона.

Верещук переконує, що поділяє тривогу близьких, які переживають за своїх рідних. Водночас вона закликає не перебільшувати вплив світових лідерів на ситуацію.

Поділяю тривогу та хвилювання близьких за долю захисників фортеці. Війна – це кров і сльози. На війні чудес не буває. Є суворі реалії. Тому працює тільки тверезий та прагматичний підхід. Нам не варто перебільшувати вплив світових лідерів. Бо, якби цей вплив був належним, не було б війни,

– написала Верещук.

Перемовини з ворогом дуже складні, – міністерка

Вона також заявила, що є наказ від президента Володимира Зеленського зробити все можливе, щоб витягнути українських захисників з "Азовсталі".

За її словами, команда працює, однак перемовини з ворогом дуже складні.

Результат може не задовольнити всіх. Але наше завдання витягнути наших хлопців. Усіх. Живими. Дасть Бог, усіх врятуємо,

– резюмувала Верещук.