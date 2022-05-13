Если бы это влияние было должным, не было бы войны, – Верещук

Об этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины написала в своих социальных сетях. Она заявила, что "Азовсталь" – это сердце страны на данный момент.

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Она сообщила, что на заводе, кроме азовцев, находятся ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, бойцы СБУ, полицейские и теробороны.

Верещук утверждает, что разделяет тревогу близких, переживающих за своих родных. В то же время, она призывает не преувеличивать влияние мировых лидеров на ситуацию.

Разделяю тревогу и волнение близких за судьбу защитников крепости. Война – это кровь и слезы. На войне чудес не бывает. Есть суровые реалии. Поэтому работает только трезвый и прагматичный подход. Нам не следует преувеличивать влияние мировых лидеров. Ибо, если бы это влияние было должным, не было бы войны,

– написала Верещук.

Переговоры с врагом очень сложны, – министр

Она также заявила, что есть приказ от президента Владимира Зеленского сделать все возможное, чтобы вытащить украинских защитников из "Азовстали".

По ее словам, команда работает, однако переговоры с врагом очень сложны.