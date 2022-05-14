Радник мера розповів, що ті маріупольці, які хочуть швидше поховати своїх рідних, везуть тіла загиблих в Мангуш на подібну процедуру.

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За хабар – від 10 до 25 тисяч гривень – колаборанти швидко дають довідку і потім відбувається поховання в братській могилі.

За його словами, також надходить інформація про "розконсервацію" історичного кладовища "Некрополь" в центральному районі Маріуполя. У міськраді дали координати для можливості отримання та перевірки через стільникові знімки.



Окупанти могли "розконсервувати" кладовище "Некрополь" / Фото Андрющенка



Окрім того, повідомляють про масове постачання хлору в Маріуполь для виокристання в братських могилах.

Можливо для санітарних потреб або просто швидкого знищення наслідків військових злочинів. У підсумку, окупанти буквально продовжують перетворювати місто на кладовище,

– заявив Петро Андрющенко.

Фейки росіян з депортованими українцями

Речник мера повідомив, що росіяни готують масштабну дезінформаційну атаку для міжнародної спільноти з використанням батьків дітей, яких депортували до Росії та окупованого Донбасу.

Через погрози розлучення з дітьми назавжди батьків примушують записувати відео звернення, де вони будуть "свідчити, що розлучення батьків та дітей провели самі бійці "Азову" та "військові націоналісти України",

– пояснив він.

Андрющенко каже, що після таких роліків росіяни планують "другу серію", де окупанти "знайшли та повернули" дітей батькам.

Він додав, що батьки дітей знаходяться досі в окупованому Маріупольському району, тому не мають можливості протидіяти окупантам в психологічному тиску.

"Не вірте подібним зверненням. Всі вони зроблені шантажом під примусом та є ще одною цинічною вигадкою Росії", – підсумував Андрющенко.

Ситуація в Маріуполі: коротко про головне

Наразі відомо, що окупанти вбили понад 25 тисяч мирних осіб, які проживали у Маріуполі.

Щоб приховати свої звірства, росіяни звезли у місто та околиці 13 мобільних крематоріїв. З їх допомогою окупанти знищили тіла маріупольців, які могли стати доказом геноциду українського народу.

Супутник Planet Labs зафільмував зміни ландшафту у селищі Старий Крим. Нові кадри свідчать, що площа масових поховань збільшилася з 200 до 340 метрів у довжину.

Також відомо, що загарбники ввели в Маріуполі так звані "перепустки". Без них не дозволяють пересуватися містом.

За словами уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, маріупольців змушують розбирати завали зруйнованого драмтеатру.

У нічному зверненні від 13 травня Зеленський розповів, що український уряд намагається врятувати з Маріуполя та "Азовсталі" усіх захисників. Наразі тривають дуже складні перемовини про наступний етап евакуаційної місії.

Відео до теми – як зараз виглядає Маріуполь (станом на 14 травня)