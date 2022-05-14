Советник мэра рассказал, что те мариупольцы, которые хотят похоронить своих родных, везут тела погибших в Мангуш на подобную процедуру.

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За взятку – от 10 до 25 тысяч гривен – коллаборанты быстро дают справку и затем проходит захоронение в братской могиле.

По его словам, также поступает информация о "расконсервации" исторического кладбища "Некрополь" в центральном районе Мариуполя. В горсовете предоставили координаты для возможности получения и проверки через сотовые снимки.



Оккупанты могли "расконсервировать" кладбище "Некрополь" / Фото Андрющенко

Кроме того, сообщают о массовых поставках хлора в Мариуполь для использования в братских могилах.

Возможно, для санитарных нужд или просто быстрого уничтожения последствий военных преступлений. В итоге оккупанты буквально продолжают превращать город в кладбище,

– заявил Петр Андрющенко.

Фейки россиян с депортированными украинцами

Спикер мэра сообщил, что россияне готовят масштабную дезинформационную атаку для международного сообщества с использованием родителей детей, депортированных в Россию и оккупированный Донбасс.

Из-за угроз разлуки с детьми навсегда, родителей заставляют записывать видеообращения, где они будут "свидетельствовать, что разлуку родителей и детей провели сами бойцы "Азова" и "военные националисты Украины",

– объяснил он.

Андрющенко говорит, что после таких роликов россияне планируют "вторую серию", где оккупанты "нашли и вернули" детей родителям.

Он добавил, что родители детей находятся до сих пор в оккупированном Мариупольском районе, поэтому не имеют возможности противодействовать оккупантам в психологическом давлении.

"Не верьте подобным обращениям. Все они сделаны шантажом по принуждению и являются еще одной циничной выдумкой России", – подытожил Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе: коротко о главном

Известно, что оккупанты убили более 25 тысяч мирных человек, проживавших в Мариуполе.

Чтобы скрыть свои зверства, россияне привезли в город и окрестности 13 мобильных крематориев. С их помощью оккупанты уничтожили тела мариупольцев, которые могли стать доказательством геноцида украинского народа.

Спутник Planet Labs запечатлел изменения ландшафта в поселке Старый Крым. Новые кадры свидетельствуют о том что площадь массовых захоронений увеличилась с 200 до 340 метров в длину.

Также известно, что захватчики ввели в Мариуполе так называемые "пропуска". Без них не разрешают передвигаться по городу.

По словам уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, мариупольцы заставляют разбирать завалы разрушенного драмтеатра.

В ночном обращении от 13 мая Зеленский рассказал, что украинское правительство пытается спасти из Мариуполя и "Азовстали" всех защитников. В настоящее время ведутся очень сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии.

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