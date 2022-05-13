Про це президент Володимир Зеленський заявив під час свого вечірнього звернення 13 травня, повідомляє 24 канал. Він додав, що поступове звільнення міст від російських окупантів доводить, що українські бійці нічого не віддадуть ворогу.

До теми З початку війни захисники Маріуполя знищили майже 6 тисяч окупантів і понад 100 одиниць техніки

Влада робить усе, аби врятувати усіх захисників Маріуполя

Президент наголосив, що пам'ятає про кожне місто й кожну громаду, які ще перебувають в тимчасовій окупації, зокрема Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь та населені пункти Донбасу.

Поступове звільнення Харківщини доводить, що ми нікого не залишимо ворогу. Не припиняємо намагань врятувати з Маріуполя та "Азовсталі" всіх наших людей,

– зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що наразі тривають дуже складні перемовини про наступний етап евакуаційної місії – вивезення важкопоранених та медиків.

"Ідеться про велику кількість людей. Звичайно, робимо все, щоб евакуювати й усіх інших, кожного нашого захисника й захисницю", – заявив президент.

Зеленський підсумував, що до переговорів вже залучили усіх у світі, хто може бути найбільш впливовими посередниками.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: