Об этом в эфире национального телемарафона рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает 24 канал. По его словам, к сожалению, никаких положительных новостей пока нет.

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Вода вымывает тела погибших из захоронений во дворах жилых домов

Андрющенко рассказал, что в Мариуполе все остается, как и было, несмотря на все попытки российских оккупантов создать впечатление, что что-то движется в лучшую сторону.

"Постоянно они пытаются что-то делать, у них постоянно ничего не получается. Из последнего – сейчас они добрались до порта. Сегодня подняли затопленный пограничный катер и делают вид, что собираются поднять то судно, что там затоплено в акватории порта, которое мешает им его использовать" , – заметил советник мэра.

Однако, по его словам, у захватчиков ничего, кроме очередного пропагандистского ролика, не получится, учитывая ту технику, которая у них есть. Также россияне пытаются наладить в Мариуполе электроснабжение, и в городе снова начались пожары.

Вода течет у нас по улицам быстрее до такой степени, что подмывает захоронения, которые люди совершили во дворах. И пишут, что есть такие случаи, что вымывало тела погибших из этих могил. Ну, то есть какой-нибудь гротеск такой происходит. Очень страшный на самом деле. И новости в большинстве своем такие идут,

– отметил Андрющенко.

Заметьте Жители Мариуполя массово погибают не только из-за обстрелов, но и последствий оккупации.

Захватчики не планируют приводить город в порядок.

Андрющенко рассказал, что захватчики тоже начинают бомбить какими-то документами о национализации имущества.

"Вчера (14 мая – 24 канал) издали какое-то постановление из "банановых республик" и национализировали все имущество. В том числе и частное, и юридические лица. Теперь оно – национализировано. Это касается отрасли энергетики, отрасли перевозки транспорта, отрасли водоснабжения и т.д." , – заметил советник городского головы.

Он добавил, что россияне не решают и не планируют решать гуманитарные вопросы в Мариуполе. То, что они делают, не приведет к нормальной жизни в городе. В то же время, если оккупанты попытаются привести в порядок Мариуполь, они могут провернуть определенный сценарий контроля территорий при отсутствии достаточной репрессивной машины, которую они смогут обеспечить.

"Есть такой базовый сценарий контроля оккупированных территорий – маргинализация населения. Доведение до возникновения всевозможных банд, а затем малый военный корпус, который остается в городе, контролирует главарей банд, а предводители банд уже непосредственно контролируют город", – отметил Андрющенко.

Он подытожил, что Мариуполь быстро двигается именно к такому сценарию. Именно поэтому в городе не хватает пищи и воды, поэтому об улучшении ситуации не может быть и речи.

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